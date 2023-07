Adidas faz sucesso com 1º lote de tênis Yeezy após romper com Kanye West

Frankfurt | Financial Times

Os aficionados por tênis compraram rapidamente o primeiro lote de tênis Yeezy vendidos pelo gigante de artigos esportivos Adidas desde o fim de sua parceria malsucedida com Kanye West, reduzindo o risco de o grupo ter que fazer uma grande baixa contábil em seu estoque restante.

A Adidas parou de vender os tênis Yeezy em outubro, após encerrar seu acordo altamente lucrativo com o estilista e rapper Kanye West —agora conhecido como Ye— depois que ele fez comentários antissemitas.

Em maio, a empresa anunciou que decidiu vender parte do seu estoque pendente de Yeezy, pois destruí-lo obrigaria a empresa a registrar uma baixa contábil de mais de 500 milhões de euros (mais de R$ 2,6 bilhões). A Adidas afirmou que doará uma parte significativa dos lucros para instituições de caridade que combatem o racismo e o antissemitismo.

De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a demanda na primeira venda online dos tênis Yeezy, que ocorreu ao longo do final de maio e início de junho, superou a previsão mais otimista da empresa.

Até 2 de junho, no final da venda, a Adidas recebeu pedidos no valor de mais de 508 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões) para 4 milhões de pares de tênis, disseram as fontes. A força da demanda fez com que a Adidas não conseguisse atender a todos os pedidos, especialmente para certos tamanhos e modelos, acrescentaram.

Os clientes foram obrigados a se registrar online antecipadamente e enviar seus pedidos para modelos específicos. Embora o valor dos pedidos recebidos tenha sido superior a 508 milhões de euros, as vendas líquidas foram menores, disseram as fontes.

A forte demanda dissipou os temores na sede da Adidas em Herzogenaurach de que os surtos antissemitas de Ye e a falta de marketing para os sapatos nos últimos seis meses tornariam a marca Yeezy muito tóxica.

Após se unirem em 2015, a Yeezy se tornou um parceiro importante para a Adidas. Até 2022, a Yeezy gerou 1,7 bilhões de euros em vendas e quase 700 milhões de euros em lucro operacional.

A segunda maior marca esportiva do mundo alertou neste ano que pode ter seu primeiro prejuízo operacional em 31 anos. Ela irá divulgar os resultados trimestrais em 3 de agosto.

"Provavelmente, a Adidas terá que atualizar suas projeções de receita e lucro para refletir a venda inicial do estoque de Yeezy", disse Thomas Chauvet, chefe de pesquisa de artigos de luxo e esportivos no Citibank, acrescentando que sinais de forte demanda pelos tênis Yeezy não vendidos seriam bem recebidos.

Em sua primeira venda, a empresa ofereceu 15 modelos diferentes de Yeezy, incluindo um grande número de chinelos mais baratos, bem como alguns modelos mais caros, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. O popular 500 Utility Black, que é vendido em média por 268 euros (cerca de R$ 1.400) o par na plataforma de revenda online StockX.com, foi vendido na Europa em questão de horas, acrescentaram.

Dentro da empresa, as discussões sobre quanto será doado para instituições de caridade individuais estão em andamento, acrescentaram as fontes. Em um primeiro passo, cinco instituições de caridade nos Estados Unidos e na China, incluindo a Liga Anti-Difamação e o Instituto Philonise e Keeta Floyd para Mudança Social, foram escolhidas. Foi discutido fazer doações de mais de 8,5 milhões de euros para as cinco instituições de caridade, mas nenhuma decisão foi tomada, disseram as fontes.

No entanto, o valor final doado das vendas do inventário será muito maior, pois a Adidas está disposta a pagar uma "parcela significativa" do lucro do inventário Yeezy, segundo as fontes.

A Adidas se recusou a comentar, citando o período de silêncio antes dos resultados do semestre.

A Adidas também planeja usar os recursos provenientes da venda do estoque para pagar royalties a Ye e cobrir os custos decorrentes do término da parceria, incluindo demissões de funcionários, fechamento da capacidade de produção e custos legais. O CEO Björn Gulden disse em março que a Adidas provavelmente não terá lucro com o estoque restante de Yeezy.