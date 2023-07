Ala da União Brasil defende adiar votação da reforma tributária

Brasília

Uma ala da União Brasil elaborou uma carta em que pede o adiamento da votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, planejada para começar nesta quinta-feira (6).

O texto tem a assinatura de 38 deputados, mas não a do líder da bancada, Elmar Nascimento (União Brasil-BA).

A nota foi elaborada em reunião entre os deputados minutos após o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmar que não havia possibilidade de adiar a votação da reforma no plenário da Casa, prevista inicialmente para começar às 18h.

"Não há possibilidade de adiar a votação. Entendemos que esse tema está seguro, está bastante discutido, não há nenhuma plausibilidade no pedido de adiamento. Quem está aventando essa possibilidade, não creio que votará a favor do tema nem agora nem em agosto", disse ao chegar à Câmara dos Deputados.

14/06/2023 - Plenário da Camara - Sessão Deliberativa. Discussão e votação de propostas.Foto: Foto: MyKe Sena/Câmara dos Deputados

A decisão dos parlamentares da União Brasil ocorreu depois de o ministro da Secom, Paulo Pimenta, informar que Daniela Carneiro continuaria no Ministério do Turismo até que pautas econômicas fossem votadas na Câmara dos Deputados, o que garantiu ao menos uma sobrevida de uma semana à ministra.

A Casa decidiu fazer esforço concentrado nesta semana para votar três pautas tidas como prioritárias: reforma tributária, o PL que trata do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) e o novo arcabouço fiscal.

A manutenção de Daniela no cargo contrariou expectativa de integrantes da União Brasil e até mesmo do Palácio do Planalto. Ela se reuniu com o presidente Lula nesta tarde e esperava-se que ela saísse do posto.

Pouco tempo depois das declarações de Pimenta, no entanto, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou em nota que o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), será o novo titular da pasta do Turismo.

"O presidente Lula e eu nos reuniremos com o presidente e os líderes do União Brasil, em data a ser definida amanhã, para receber a indicação do deputado Celso Sabino, que vai liderar a pasta do Turismo, dando continuidade ao trabalho pela recuperação de um setor tão importante para a geração de emprego e renda no Brasil", diz Padilha na nota.