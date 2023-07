Lira diz ter procurado Bolsonaro sobre reforma tributária e ficado sem resposta

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira (6) que procurou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em meio ao debate da reforma tributária. O parlamentar, no entanto, diz não ter recebido resposta pelo contato.

14/06/2023 - Plenário - Sessão Deliberativa. Discussão e votação de propostas. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

"Mandei mensagem e não fui respondido. Não liguei, não consegui falar", disse Lira após ser perguntado sobre a posição do partido de Bolsonaro acerca do tema e do possível diálogo com o ex-mandatário.

De acordo com Lira, o PL de Bolsonaro não fechou questão contra a proposta, mas encaminhará (ou seja, recomendará) o voto contrário.

Bolsonaro tem se posicionado de forma contrária à proposta e chegou a se desentender com o ex-ministro e atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acerca do tema.

Lira afirmou ainda que não há possibilidade de adiar a votação da reforma tributária no plenário da Casa, prevista para começar às 18h.

"Não há possibilidade de adiar a votação. Entendemos que esse tema está seguro, está bastante discutido, não há nenhuma plausibilidade no pedido de adiamento. Quem está aventando essa possibilidade, não creio que votará a favor do tema nem agora nem em agosto", afirmou ao chegar à Câmara dos Deputados.

"Temos que dar oportunidade do debate, temos que ouvir a todos, ouvimos, e vamos levar à plenário e esperar o resultado democrático dos senhores parlamentares. Se houver quórum, parabéns para todos. Se não houver, mais uma tentativa que o Brasil perde", seguiu.

Lira disse ainda que a votação deverá ser concluída ainda no mesmo dia e que acredita na aprovação do texto. "Se tiver votos para o primeiro turno, terá para o segundo."

Por se tratar de uma PEC (proposta de emenda à Constituição), a matéria precisa do voto de 308 deputados em dois turnos no plenário da Câmara para ser aprovada e seguir para o Senado.