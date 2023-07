Brasil tem segundo caso de gripe aviária em animal doméstico

São Paulo

O Brasil teve o segundo caso confirmado de gripe aviária em animal criado domesticamente. A ave infectada estava em uma casa na cidade de Maracajá, em Santa Catarina. Foi o primeiro caso no estado em animal doméstico.

A secretaria de Agricultura do estado divulgou em nota, neste sábado (15), que foi constatada a infecção de uma ave estava em uma "criação de subsistência (fundo de quintal)".

As amostras coletadas na ave foram levadas para o LFDA/SP (Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo), que confirmou o diagnóstico para Influenza Aviária (H5N1) neste sábado.

"(O caso) não compromete a condição sanitária do Estado de Santa Catarina e do país como livre de IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade), já que a produção comercial segue sem qualquer registro. Portanto, não devendo impactar no comércio internacional de produtos avícolas de Santa Catarina", informou a secretaria.

No comunicado, o órgão afirma que estão sendo aplicadas medidas para erradicar os focos da gripe aviária no estado. A secretaria solicitou também que as pessoas comuniquem em caso de aves que apresentem dificuldades respiratórias, andar cambaleante, torcicolo, girem em seu próprio eixo ou mortalidade alta e súbita.

A comunicação pode ser feita pelo sistema e-Sisbravet ou em um escritório da Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina).

Este é o segundo confirmado no estado. Em 27 de junho, a secretaria anunciou um caso em uma ave silvestre da espécie Trinta-Réis-Real em São Francisco do Sul.

O ministério da Agricultura confirmou 64 casos de gripe aviária no Brasil. O caso de Santa Catarina foi o segundo em uma ave de criação doméstica. O outro animal infectado foi em Serra (ES), em 27 de junho.

Até o momento, o Espírito Santo lidera com 29 casos, seguido pelo Rio de Janeiro (13), São Paulo (8) e Paraná (7). Paraná e Rio Grande do Sul também registraram casos. Sete amostras ainda estão sob investigação.

Veja abaixo os estados com casos já confirmados de gripe aviária

Estado Casos confirmados Espírito Santo 29 Rio de Janeiro 13 São Paulo 8 Paraná 7 Bahia 4 Santa Catarina 2 Rio Grande do Sul 1