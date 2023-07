Preço da gasolina recua nos postos após forte alta com volta de impostos federais

Rio de Janeiro

Após forte alta com a retomada da cobrança de impostos federais, o preço da gasolina nos postos brasileiros recuou 0,7% nesta semana, sob efeito de corte promovido nas refinarias da Petrobras no início de julho.

Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o combustível foi vendido, em média, a R$ 5,63 por litro nesta semana, queda de R$ 0,04 em relação ao valor vigente na semana anterior.

Mesmo com a redução, o valor está no patamar verificado em agosto de 2022, ainda no governo Jair Bolsonaro (PL) e antes da mudança na política de preços da Petrobras, que abandonou o conceito de paridade de importação e vem vendendo produtos bem abaixo das cotações internacionais.

Fila de carros em posto na avenida Sumaré, em São Paulo. - Folhapress

Anunciado um dia antes da retomada das alíquotas integrais de PIS/Cofins, o corte no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras foi visto pelo mercado como sinal de interferência na gestão da empresa, o que levou as ações da companhia a forte baixa nas bolsas.

Foi a segunda redução seguida às vésperas de elevação da carga tributária —a primeira, em maio, precedeu o aumento da alíquota do ICMS sobre o combustível —movimento que já havia sido antecipado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Também na primeira ocasião, a redução nas refinarias da Petrobras conteve forte alta de preços nas bombas após a mudança nos impostos.

O mercado vê hoje pouco espaço para novos cortes no preço da gasolina, diante da alta nas cotações internacionais do petróleo nos últimos dias, que levou o barril do Brent acima dos US$ 80 pela primeira vez desde abril.

Na abertura do pregão desta sexta-feira (14), o preço da gasolina nas refinarias da Petrobras estava R$ 0,48 por litro abaixo da cotação calculada pela Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis).

É a maior diferença desde o fim de janeiro, quando a Petrobras realizou o último reajuste positivo no preço do combustível.

Com a queda da gasolina, o preço do etanol hidratado também recuou. O produto foi vendido nesta semana a R$ 3,87 por litro, R$ 0,06 a menos do que o verificado na semana anterior, quando já havia apresentado elevação expressiva.

De acordo com a ANP, o litro do diesel S-10 foi comercializado, em média, a R$ 5,01 nesta semana, praticamente estável em relação aos R$ 5,02 por litro verificados na semana anterior. O preço do produto vem caindo seguidamente desde o início do ano e atingiu o menor valor desde maio de 2021.

Também neste caso, a Petrobras opera hoje com elevada defasagem em relação às cotações internacionais. De acordo com a Abicom, o preço do diesel nas refinarias da estatal está hoje R$ 0,41 por litro abaixo da paridade de importação.

O gás de cozinha, que também teve seu preço reduzido nas refinarias da Petrobras no início de julho, foi vendido, em média, a R$ 101,91 por botijão de 13 quilos. O valor representa queda de R$ 0,68 em relação à semana anterior.