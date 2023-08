Câmara adia novamente votação de arcabouço após atrito entre Haddad e Lira

Brasília

O relator do projeto do novo arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), disse que a votação da proposta foi adiada mais uma vez e não ocorrerá nesta semana.

A previsão é que na próxima segunda-feira (21) o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reúna-se com líderes da Casa e técnicos do Ministério da Fazenda para debater as mudanças que o Senado fez no texto do arcabouço.

Essa reunião estava prevista para a última segunda (14) e foi adiada após a declaração do ministro Fernando Haddad (Fazenda) criticando o tamanho do poder da Câmara, o que gerou ruídos entre líderes da Casa.