China reduz imposto sobre transações na bolsa para 'aumentar confiança'

AFP

A China anunciou, neste domingo (27), que vai reduzir pela metade o imposto sobre as transações no mercado de ações, com o objetivo de restaurar a confiança na segunda maior bolsa de valores do mundo, a de Xangai, em um contexto de desaceleração econômica no país.

A redução de impostos, válida também para os papéis negociados em Shenzhen, é a primeira desde 2008 e entrará em vigor nesta segunda-feira (28). Até agora, a taxa era de 0,1%.

Investidores em frente a painel eletrônico da Bolsa em Xangai, China - Reuters

"Para dinamizar o mercado de capitais e reforçar a confiança dos investidores, o imposto de selo sobre as transações de valores será reduzido pela metade a partir de 28 de agosto", afirmaram em comunicado o Ministério das Finanças e a administração responsável pela tributação.

Com o anúncio, o governo procura voltar a atrair investidores que perderam a confiança nos ativos chineses.

A medida era altamente esperada pelo setor financeiro da China continental, afetado pela situação econômica do país, imerso em uma crise de dívida imobiliária, baixos gastos dos consumidores e desemprego recorde entre os jovens.

O índice CSI 300 das maiores capitalizações nas bolsas de Xangai e Shenzhen caiu cerca de 4% em 2023, após dois anos consecutivos de quedas, segundo a agência de informação financeira Bloomberg.

A queda deve-se em parte à falta de recuperação econômica significativa após a pandemia de Covid-19 na China.