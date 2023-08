Mercado Livre lança serviço de streaming com filmes de graça

São Paulo

O Mercado Livre lança este mês no Brasil o Mercado Play, um serviço de streaming que dá acesso gratuito a cerca de 1.600 títulos, com 6.000 horas de conteúdo. A receita virá dos anúncios inseridos ao longo dos filmes (no começo, no meio e ao final da programação), por meio do Mercado Ads, unidade de publicidade digital do grupo.

O serviço foi lançado em parceria com as plataformas Disney+, Star+, HBO Max e Paramount+, que darão acesso gratuito a parte do seu conteúdo. Mas parte continuará fechada para assinantes –e o Mercado Livre vai comercializar pacotes de assinatura destes canais.

O serviço pretende atingir 77 milhões de usuários brasileiros do Mercado Livre. A partir desta sexta-feira (4), cerca dessa 30% dessa base de usuários, escolhidos de maneira aleatória, terão acesso à programação gratuita. Os demais terão acesso até o final deste mês.

"Hotel Transilvânia 3 - Férias monstruosas" (2018) é um dos filmes oferecidos de graça no Mercado Play. - Divulgação

De acordo com o vice-presidente de entretenimento do Mercado Livre, Luiz Barros, o objetivo não é concorrer com serviços como Netflix ou Globoplay. "Existe hoje uma grande base de consumidores que não têm acesso ao streaming e vamos preencher esta lacuna, servindo como um hub de entretenimento", diz ele.

À parcela de usuários do Mercado Livre que está no nível 6 (o programa de fidelidade do grupo), será oferecido neste primeiro momento o combo de Disney+ e Star+ com assinatura a R$ 17,99. Para estes usuários, será possível assinar os canais HBO Max, Paramount+ e Lionsgate+ com 30% de desconto. Novos pacotes serão oferecidos futuramente, com descontos em comparação à assinatura individual do canal, afirma o executivo.

"O mercado de streaming mudou nos últimos anos", diz Barros. "Em vez de oferecerem assinaturas por conta, a uma base muito pulverizada de usuários, os canais perceberam que é mais interessante estarem atrelados a um serviço de streaming."

Em meio ao conteúdo gratuito de filmes, séries, documentários e reality shows, estão títulos como "O Máscara" (1994) , "Gangues de Nova York" (2002) e "Hotel Transilvânia 3" (2018). "Também teremos conteúdo da BBC, Sony e Lionsgate gratuitos", diz Barros.

O Brasil é o maior mercado da plataforma de comércio eletrônico, presente em 18 países da América Latina. O Mercado Play já foi lançado na Argentina (sede da empresa) e no México. Até o final deste mês, será apresentado aos demais mercados.

Em toda a América Latina, o grupo soma 148 milhões de usuários (52% no Brasil). Em 2022, a companhia atingiu US$ 34,4 bilhões em vendas e uma receita líquida de US$ 10,5 bilhões. No segundo trimestre deste ano, o Mercado Livre surpreendeu com alta de 113% no lucro líquido, chegando a US$ 261,9 milhões. Analistas ouvidos pela Reuters esperavam lucro de US$ 227,6 milhões.

Já a Netflix registrou lucro líquido de US$ 1,48 bilhão no segundo trimestre, alta de 3,3% na comparação anual. A plataforma de streaming somou receitas de US$ 8,18 bilhões entre abril e junho, aumento de 2,7% sobre o mesmo período de 2022. No período, o total de assinantes da companhia subiu 8%, para 238,3 milhões.