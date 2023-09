Fabricante de Ozempic supera gigante do luxo LVMH como empresa mais valiosa da Europa

Reuters

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, que fabrica o medicamento indicado para obesidade Ozempic, destronou a francesa LVMH, por trás Louis Vuitton e Moët & Chandon, como a companhia listada mais valiosa da Europa. O reinado do conglomerado de marcas de luxo durou dois anos.

As ações da Novo Nordisk tiveram alta de 2,47%, o que elevou o valor da empresa a US$ 428,4 bilhões (R$ 2,11 trilhões). Os papéis da LVMH, por sua vez, apresentaram queda de 0,82% —com isso, a holding de marcas de luxo está avaliada em US$ 400,6 bilhões (R$ 1,98 trilhões).

A LVMH, maior varejista de luxo do mundo, tem sido prejudicada por crescentes preocupações com as perspectivas para economia chinesa. Enquanto isso, a Novo Nordisk está surfando na onda da demanda por seus altamente eficazes medicamentos para diabetes e perda de peso, Ozempic e Wegovy, elevando seus ganhos e ações para recordes históricos.

Farmacêutico mostra caixas de Ozempic, um droga aplicada via injeção usada para tratamento de diabetes tipo 2 fabricada pela empresa dinamarquesa Novo Nordisk - George Frey/Reuters

As ações da empresa, listadas em Frankfurt (Alemanha), subiram cerca de 17% desde que anunciou, em 8 de agosto, que um grande estudo demonstrou que o Wegovy também tinha um claro benefício cardiovascular, aumentando as esperanças da empresa de ir além da sua imagem de fornecedora de medicamentos voltados para melhora no estilo de vida.

A LVMH, listada na França, era a maior empresa listada da Europa desde fevereiro de 2021, quando tirou o grupo Nestlé do topo.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O preço das ações da Novo quase triplicou nos últimos três anos, enquanto o da LVMH, sede das marcas de moda Louis Vuitton e Dior, duplicou.

"A Novo aproximando-se da LVMH como a ação com maior capitalização de mercado da Europa é um reflexo do recente sucesso dos produtos da Novo, enquanto as tendências recentes da LVMH têm sido mais mistas", disse Marcel Stotzel, cogestor de carteira do Fidelity European Fund e do Fidelity European Trust.