Leila Barros vai apresentar novo relatório no Senado para regular mercado de carbono

A senadora Leila Barros (PDT-DF) deve juntar sugestões recebidas e apresentar na próxima semana um novo relatório do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O primeiro texto foi entregue no final de agosto à Comissão de Meio Ambiente do Senado.

Nos últimos dias, a senadora se reuniu com governadores, além de representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável e da Febraban.

Antes de fechar o novo texto, ela vai ainda conversar com representantes do agronegócio, setor com mais ressalvas públicas ao projeto. O novo texto vai incluir sugestões.

O relatório original apresentado por Barros foi baseado em sugestões do grupo de trabalho do governo, coordenado pelo Ministério da Fazenda em conjunto com outras nove pastas.

"Entendemos que a relatora e sua equipe estão realizando aprimoramentos para tornar a lei mais conciliatória, de forma que nossas manifestações têm sido no sentido de preservar a isonomia, credibilidade e integridade do SBCE [Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa]", diz a pasta, em nota.

Em resumo, o texto instala o SBCE como o mercado de carbono no país passará a ser chamado.

De acordo com a proposta, o órgão gestor desse mercado será responsável por definir os limites de emissão de CO 2 na atmosfera por setor da economia. O relatório prevê que os números sejam divulgados todo ano, mas a Folha apurou que o governo federal estuda ampliar o prazo para até cinco anos.

A metodologia, ainda não divulgada, deve considerar a natureza de cada atividade e a média de emissões dos últimos anos por setor. Segundo o relatório, estarão sujeitas obrigatoriamente ao mercado regulado empresas que emitam acima de 10 mil toneladas de CO 2 por ano.

As empresas que conseguirem conter suas emissões para além do necessário poderão vender suas cotas para aquelas que ultrapassarem o teto estipulado. A ideia, porém, é que haja um limite na compra dessas cotas para incentivar que as companhias cumpram suas metas por conta própria.

Esse limite, estipulado posteriormente, pode chegar a 20% do teto de emissões, segundo quem participa das conversas sobre o tema. Haverá também a possibilidade de comprar créditos do mercado voluntário de carbono —que não deixará de existir.

No setor privado, com exceção do agronegócio, há consenso de que a base do relatório original é boa, ainda que haja discordâncias sobre alguns pontos.

A principal delas, por exemplo, passa por quem será o responsável por aprovar os tetos de emissões e estabelecer as diretrizes gerais do mercado regulado.

O texto apresentado pela senadora atribui esse papel ao Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, criado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em junho e formado por 18 ministros.

Empresários e entidades privadas defendem que essa função seja de algum órgão menos político, com participação da sociedade civil e das próprias empresas reguladas.

"Houve um retrocesso na discussão sobre o tema. Entendemos que o projeto concentra poder na mão do Executivo, e todas as questões principais ficam para regulamentação após a aprovação do projeto. Não há clareza", diz Rodrigo Justus, assessor técnico de meio ambiente da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).

O setor é reticente à entrada a esse mercado como agente regulado e deseja que as regras de sua participação sejam mencionadas ainda no projeto de lei.

Outro ponto de destaque nos debates sobre o projeto é em relação à natureza jurídica dos ativos criados pelo sistema. O relatório os define como mobiliários, o que os coloca sob a alçada da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e sujeitos à tributação como tal. Hoje, a legislação define uma alíquota de 15% no Imposto de Renda sobre o lucro mensal superior a R$ 20 mil em vendas de ações.

A preocupação das empresas é que a alíquota torne o desenvolvimento de projetos de carbono menos atraente.

À Folha, as queixas foram postas pelo CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável) e pela Aliança Brasil NBS, que representa entidades com mais de 70% dos créditos relacionados ao uso da terra emitidos no Brasil.

Esta última enviou à reportagem uma nota de quatro páginas, enumerando os pontos que considera mais preocupantes. No topo está a falta de clareza quanto às metodologias que serão aceitas no mercado regulado. A aliança tem receio de que aquelas hoje adotadas pelo mercado voluntário não sejam válidas.

Além disso, a indústria cobra que o texto no Congresso crie incentivos para facilitar o cumprimento das metas pelas companhias. O setor deve ser o maior impactado com a regulamentação do crédito de carbono.

Até por isso, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) está preocupada com as penalidades impostas no relatório. O texto original da senadora estipula multas por não cumprir as obrigações de até R$ 5 milhões, além de proibir que empresas participem de linhas de financiamento ou de contratos com o Estado.

"É claro que precisamos estabelecer consequências, mas precisamos ter no radar essa curva de aprendizagem. Não podemos inviabilizar o sistema. Primeiro precisamos sentir a demanda e as dificuldades", diz Davi Bomtempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI.

