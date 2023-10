Catarina outlet inaugura terceira expansão e chega a 300 lojas

Ribeirão Preto

O Catarina Fashion Outlet, em São Roque, vai inaugurar terça-feira (10) sua terceira expansão, que deixará o centro de compras com 300 lojas, o dobro do que tem atualmente.

Inaugurado em 2014 no km 60 da rodovia Castello Branco, o centro de compras passará dos atuais 29 mil metros quadrados para 51 mil e já tem uma quarta expansão prevista.

Catarina Fashion Outlet, em São Roque (SP), que vai inaugurar sua terceira expansão, alcançando 300 lojas - Marcelo Donatelli/Divulgação

O Catarina é o segundo centro de compras em relevância dentro do portfólio do JHSF Malls, que tem seis unidades em operação e outras três em construção, e reúne três milhões de clientes por ano, 40% deles do interior paulista e o restante, da capital. Além da atual, já foi alvo de expansões em 2015 e 2018.

Entre as novas lojas estão Alexandre Birman, PatBo, Carol Bassi, NBA Store, Hugo Boss, The North Face, Kipling e Le Creuset, além de salão de beleza, um cinema com quatro salas (que abrirá neste ano) e oito restaurantes. Os descontos, segundo o centro de compras, chegarão a 70%.

A inauguração acontecerá no dia do aniversário de nove anos do Catarina.

"Nesses nove anos, a gente pegou questões como crise econômica no Brasil, Covid, o que puder imaginar de situação tanto adversa quanto favorável. E nessa história ele só cresceu. Inauguramos com 15 mil metros, no primeiro aniversário já aumentamos para 20 mil metros de área de locação e, depois, para 29 mil metros. Saindo de um lugar que era no meio do nada para um lugar que se transformou num destino de compras hipereficiente para os clientes e para as marcas", disse Thiago Alonso, CEO da JHSF.

De acordo com ele, embora o centro de compras tenha vocação de outlet, para quem mora na zona oeste de São Paulo e nas cidades que estão no eixo da Castello Branco o Catarina virou um shopping, no sentido mais tradicional.

"É por isso que para a gente faz sentido começar a trazer esse elemento de serviços, porque tem uma população que se vale do Catarina como seu shopping a despeito de ele ser um outlet. Entretenimento como cinema, mais restaurantes, serviços de pet shop, cabeleireiro e por aí vai é para também levar um melhor atendimento a essa população que mora na região e que hoje não é provida desses serviços mais típicos de shopping center", afirmou.

A expansão mantém o Catarina com a linha arquitetônica que o caracteriza desde a fundação, de ser um outlet a céu aberto, pet friendly e com alamedas arborizadas, mas também com traços alusivos ao Shopping Cidade Jardim, que pertence ao JHSF Malls.

CRESCIMENTO NO INTERIOR

O movimento feito pela direção do Catarina não é único no interior paulista. Outlets estão se expandindo com novas unidades anunciadas em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) e em Olímpia (a 438 km da capital).

Em Ribeirão, o grupo Pereira Alvim anunciou investimento de R$ 300 milhões na construção do Santa Maria Outlet, às margens da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão e Cravinhos.

Primeiro outlet de uma região com 4 milhões de habitantes, ele terá 37 mil metros quadrados de área construída, cerca de cem lojas e 1.800 vagas de estacionamento. Entre as marcas anunciadas estão Nike, Adidas, Calvin Klein, Diesel e The North Face.

Também pioneiro, no noroeste paulista, será o outlet Garden, na estância turística de Olímpia. Ele terá mais de cem lojas, além de praça de alimentação e estacionamento para 1.200 veículos.

Catarina Fashion Outlet

Onde: km 60 da rodovia Castello Branco

Horário: 9h às 21h, todos os dias; praça de alimentação, 11h às 21h

Estacionamento (diária): R$ 22 (carros), R$ 18 (motos); valet (sáb., dom. e feriados, R$ 44 as duas primeiras horas; adicional de R$ 6 por hora)