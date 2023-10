CEO da Loungerie critica isenção para importação de até US$ 50: 'Isonomia fiscal nada'

São Paulo

Para um governo que valoriza pautas como a economia verde e o combate ao trabalho escravo, o programa Remessa Conforme vai na contramão e beneficia plataformas que desprezam as origens das matérias-primas dos produtos. A opinião é do CEO da Loungerie Intimates e conselheiro da Abvtex (Associação Brasileira do Varejo Têxtil), Eduardo Costa.



Durante fala em evento da Escola Paulista de Direito sobre diversidade nos conselhos de administração de empresas, o executivo da Loungerie criticou a falta de isonomia que o Remessa Conforme traz para companhias brasileiras que se preocupam com a origem de seus produtos.

Eduardo Costa, CEO da Loungerie - Lucas Seixas - 14.set.2020/Folhapress

"Vem uma plataforma de varejo têxtil internacional, que eu não vou citar o nome, mas hoje se transformou na maior empresa de moda dos Estados Unidos, e no meu setor, de moda íntima, é a segunda maior do Brasil, e você não tem a menor ideia de onde vem esse produto, quem produz e como que é utilizada a matéria-prima", afirmou.



O programa Remessa Conforme prevê hoje isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50 para empresas certificadas pela Receita Federal. Para remessas acima desse valor (incluindo frete e outros encargos), é cobrada uma alíquota de 60%.



Costa disse que a Loungerie só negocia com empresas certificadas contra o trabalho escravo, infantil e que garanta a sustentabilidade do produto. Segundo ele, o Brasil hoje tem cerca de 400 mil fábricas têxteis, mas menos de 2% são certificadas pela Abvtex.



Nesse cenário, buscar excelência no produto traz custos, e isenções como o do Remessa Conforme prejudica a competitividade, segundo ele.

"50% da produção da Loungerie é feita lá fora. Eu pago, em média, 110% de impostos do custo do produto que eu importo. Esse mesmo produto está chegando por outra plataforma sem um centavo de imposto", reclamou. "Isonomia fiscal aí nada", emendou.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O executivo ponderou que também é preciso de mais conscientização das pessoas para questionar por que um mesmo produto, que em outra loja custa R$ 120, chega às casas das pessoas por meio de compras de internet por R$ 20. "A sociedade ainda está caminhando para se conscientizar sobre a origem dos produtos".



Ao lado de Costa no evento estavam Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pague Menos, Helena Bertho, diretora global de Diversidade e Inclusão do Nubank, e Gilberto Peralta, presidente da Airbus Brasil e conselheiro da Azul Linhas Aéreas.