Julgamento de Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, começa nesta terça

Há um ano, Sam Bankman-Fried era presença constante nas capas de revistas e nos corredores do Congresso americano, um bilionário das criptomoedas de cabelos bagunçados que convivia com estrelas de cinema e financiava campanhas políticas.

Nesta terça-feira (3), o fundador da falida corretora de ativos digitais FTX vai deixar a prisão onde esteve confinado por mais de sete semanas e enfrentar julgamento em um tribunal em Nova York por acusações federais de fraude e lavagem de dinheiro, encerrando um dos maiores e mais rápidos colapsos corporativos em décadas.

As acusações contra Bankman-Fried, 31, colocaram o restante da indústria de criptomoedas na mira. Ele emergiu como símbolo da arrogância desenfreada e das negociações obscuras que transformaram as criptomoedas em uma indústria de trilhões de dólares durante a pandemia.

O colapso da FTX em novembro passado ajudou a estourar essa bolha, levando outras empresas de destaque à falência e provocando uma ação governamental.

O ex-CEO da corretora de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried; empresa entrou com pedido de falência em novembro de 2022 - Andrew Kelly - 3.jan.2023/Reuters

O julgamento oferecerá uma visão sobre a engenharia financeira estilo Velho Oeste que impulsionou o crescimento das criptomoedas e atraiu milhões de investidores inexperientes, muitos dos quais perderam suas economias quando o mercado despencou.

Espera-se que advogados de ambos os lados do caso exponham a cultura de fraudes e tomadas de risco que cercavam a FTX e desmembrem as campanhas publicitárias frequentemente enganosas que impulsionaram anos de hype em torno das criptomoedas.

"É uma fraude que foi possibilitada e potencializada pelas criptomoedas e por seus aspectos particulares", disse Lee Reiners, especialista em criptomoedas que leciona na Faculdade de Direito da Universidade Duke. "Não teria sido possível em nenhum outro contexto."

A seleção do júri começa nesta terça-feira (3) no Tribunal Distrital dos EUA, e o julgamento deve durar seis semanas. Equipes de câmeras e repórteres são esperados no tribunal, e o escritor Michael Lewis vai lançar no mesmo dia um livro amplamente aguardado sobre o caso, com detalhes dos bastidores da ascensão e queda de Bankman-Fried.

Bankman-Fried, que enfrenta sete acusações criminais, é acusado de orquestrar uma fraude que durou anos e desviou bilhões de dólares de clientes para financiar contribuições políticas, investimentos em capital de risco e compras de imóveis de luxo. Ele se declarou inocente. Se condenado, poderia receber o equivalente a uma sentença de prisão perpétua.

Ele enfrenta uma batalha difícil. Três de seus conselheiros mais próximos se declararam culpados e concordaram em testemunhar contra ele. Os promotores acumularam milhões de páginas de evidências digitais, incluindo transcrições de mensagens de texto, registros financeiros e emails, e planejam apresentar cerca de 1.300 exposições no julgamento.

O juiz, Lewis Kaplan, repetidamente tomou partido da acusação em disputas processuais, rejeitando testemunhas especialistas que a defesa esperava chamar e permitindo que o governo use evidências que Bankman-Fried contestou.

Nos últimos meses e meio, Bankman-Fried também teve que preparar seu caso de uma cela de prisão no Brooklyn, depois que Kaplan revogou sua fiança, decidindo que ele havia tentado interferir com as testemunhas.

"Parece que não há nenhum tipo de caminho para a vitória" para Bankman-Fried, disse Renato Mariotti, ex-procurador federal.

Também paira sobre o julgamento a questão de saber se Bankman-Fried, que é incomumente falante para um réu criminal, irá depor —uma jogada de alto risco que os advogados de defesa costumam desencorajar.

"Certamente será doloroso para ele ficar em silêncio se acreditar ou se convencer de que o governo está distorcendo suas transações e seus associados mais próximos estão inventando histórias sobre ele", disse Daniel Richman, professor de direito da Universidade Columbia e ex-procurador federal. A desvantagem é que "ele pode não responder bem a um interrogatório incisivo".

Um representante de Bankman-Fried se recusou a comentar. Um porta-voz do escritório do procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, a divisão que está processando Bankman-Fried, também se recusou.

Conhecido por seu traje característico de camisetas e shorts, Bankman-Fried ganhou destaque como um dos poucos "bons moços" no mundo pouco regulamentado das criptomoedas.

Ele fundou a FTX em 2019 e arrecadou US$ 2 bilhões em financiamento de risco, prometendo trabalhar com reguladores para escrever novas regras para a indústria. Ele também foi um doador político prolífico, contribuindo com mais de US$ 5 milhões para apoiar a campanha presidencial de Joe Biden em 2020.

Logo da corretora FTX - Dado Ruvic - 31.mar.2023/Reuters

Então, em quatro dias frenéticos de novembro, a FTX e seu fundo de hedge irmão, Alameda Research, implodiram, com os clientes incapazes de sacar mais de US$ 8 bilhões em depósitos.

As empresas pediram falência, e Bankman-Fried foi acusado de crimes que incluem fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Uma acusação de violação da lei de financiamento de campanha foi eventualmente retirada, juntamente com algumas outras acusações, embora todas possam ser revividas em um segundo julgamento no próximo ano.

Muitos de seus aliados mais próximos se voltaram contra ele. Caroline Ellison, CEO da Alameda e namorada intermitente de Bankman-Fried, se declarou culpada e concordou em cooperar com a acusação. Ela foi acompanhada por dois co-fundadores da FTX, Gary Wang e Nishad Singh, que admitiram conspirar com Bankman-Fried para defraudar clientes. Um quarto executivo de alto escalão, Ryan Salame, também se declarou culpado, sem concordar em cooperar.

Após sua prisão, Bankman-Fried foi confinado na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia, onde recebeu convidados e instalou uma quadra de pickleball no quintal. Em agosto, Kaplan revogou esses privilégios e o enviou para o Metropolitan Detention Center depois que ele compartilhou alguns textos privados de Ellison com o The New York Times.

À medida que o julgamento se aproxima, a defesa tem enfrentado contratempos. Os advogados de Bankman-Fried afirmam que ele teve dificuldade em obter acesso a documentos da prisão, devido a uma conexão de internet instável e problemas de bateria com um notebook que lhe foi dado.

Kaplan em grande parte rejeitou essas reclamações. No mês passado, ele negou a tentativa da defesa de impedir que os promotores citassem evidências relacionadas ao pedido de falência da FTX e à renúncia de Bankman-Fried da empresa. O juiz afirmou que esses eventos estavam "inextricavelmente entrelaçados" com as acusações. E em uma decisão no domingo, ele disse que poderia limitar a capacidade da defesa de argumentar que algumas das decisões tomadas na FTX envolviam advogados.

"Os problemas neste caso são bastante simples", disse Kaplan em uma audiência judicial na semana passada.