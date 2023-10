Larissa Manoela e Maisa estrelam campanha de brilho labial que virou febre entre jovens

São Paulo

Ele era conhecido pelo antigripal Cimegripe e pela linha de vitaminas Lavitan. Mas há exatos cinco meses o Cimed começou a dar uma trajetória diferente para a sua história de 46 anos.

O lançamento da versão Fini do hidratante labial Carmed elevou o tradicional laboratório farmacêutico ao status de celebridade na internet: o produto se tornou uma febre entre crianças e adolescentes, dos 6 aos 16 anos.

"Hoje temos uma fila de espera de 60 dias para abastecer as farmácias", disse à Folha o presidente do Cimed, João Adibe Marques.

As atrizes Larissa Manoela e Maisa participam da próxima campanha do hidratante labial Carmed. - Reprodução/@oficialcarmed no TikTok

No dia 5 de outubro, o laboratório fez a sua primeira live commerce para farmácias, a fim de anunciar duas novas versões do produto, desta vez, sem a Fini: um sabor tutti-frutti na cor rosa glitter, e outro sabor beijinho com FPS 30. Vendeu R$ 40 milhões em 20 minutos.

"Tivemos de suspender a live commerce, porque eu não teria mais como entregar", diz Marques, que contou com a presença das atrizes Larissa Manoela e Maisa no evento.

As duas são as influenciadoras contratadas para divulgar os dois novos produtos no Instagram e no TikTok. Só neste última rede social, as estrelas somam juntas mais de 100 milhões de seguidores.

Considerando apenas essas duas novas versões do Carmed, cuja linha foi batizada de BFF, o Cimed planeja faturar R$ 100 milhões neste ano e está investindo R$ 5 milhões em marketing.

O sucesso de venda do produto elevou as vendas de toda a categoria nos últimos meses, segundo Marques.

"O mercado de hidratantes labiais no Brasil somava 1 milhão de unidades por mês. Agora está em 5 milhões", diz o executivo, citando números auditados pela consultoria IQVIA, especializada no mercado farmacêutico.

A venda da Nivea, principal competidora, subiu de 650 mil unidades por mês para 1 milhão, enquanto o Carmed, que somava cerca de 100 mil hidratantes por mês, agora atingiu o patamar de 3,2 milhões de unidades mensais, afirmou.

O preço sugerido do Carmed é R$ 30. Mas nos marketplaces o tubinho de 10 gramas é vendido por até R$ 58. "Não vendemos na internet", diz Marques. "Nossos clientes são as farmácias que, eventualmente, podem revender o produto."

Produto existe há seis anos, mas só foi descoberto após parceria com a Fini

O hidratante labial do Cimed não é novidade: foi lançado há seis anos. Mas foi apenas a partir da parceria com a fabricante de guloseimas Fini que as vendas deslancharam.

"A Fini nos procurou para distribuirmos seus produtos em farmácias", diz Marques, lembrando que o Cimed conta com 26 centros de distribuição, que atendem cerca de 98% das farmácias do país.

"Quando perguntamos quais as balas da marca que mais vendiam, percebemos que poderíamos usar os sabores no Carmed", afirma.

De acordo com o executivo, foram nove meses para o desenvolvimento do hidratante labial, que contou com o apoio da Fini, para quem o Cimed pagou royalties pelo uso da marca.

Assim nasceram os Carmed Fini Bananas, Beijos e Dentaduras, com os mesmos nomes das balas de gelatina. As garotas passaram a colecionar os sabores da marca, que conta também com uma versão maçã do amor (sem a Fini).

Larissa Manoela e Maisa em campanha da nova linha do hidratante labial Carmed, batizada de BFF (do inglês "best friends forever", ou melhores amigas para sempre). - Reprodução/@oficialcarmed no TikTok

O lançamento do produto, em maio, não contou com campanha de marketing. Um dos clientes, a Raia Drogasil, comprou um grande lote.

"A partir daí, as consumidoras começaram a fazer postagens do hidratante nas redes sociais de uma maneira completamente orgânica, não patrocinada", diz o executivo, filho do fundador da Cimed, João de Castro Marques.

"Tivemos de adaptar as linhas de produção de uma hora para a outra, faltou bisnaga para tanta demanda", afirma o presidente do Cimed, que conta com duas fábricas em Pouso Alegre (MG) e 5.500 funcionários.

"A marca já soma meio bilhão de visualizações no TikTok, com muitos fã clubes. Tem gente dando Carmed de lembrancinha em festa infantil. Já vi até fantasia de Carmed", diz.

Para este ano, a expectativa do laboratório é faturar R$ 3 bilhões, uma alta de 20% sobre 2022.

Como o sucesso nas redes sociais pode ser efêmero, Marques afirma que o Cimed já tem um plano de lançamentos para o Carmed até 2025.

"Nosso desafio de ir além da moda e explicar para o público a necessidade do uso do hidratante labial. Afinal, somos um laboratório, cuidamos da saúde das pessoas."