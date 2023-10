Serasa faz feirão para renegociar dívidas com até 99% de desconto; veja como participar

São Paulo

A Serasa começa nesta segunda-feira (30) mais uma edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que disponibiliza descontos de até 99% para interessados em renegociar dívidas. Empresas que aderiram ao Desenrola Brasil e participam do feirão oferecem os mesmos descontos do programa para pagamento à vista.

É estimado que o feirão disponibilizará mais de 530 milhões de ofertas disponíveis para negociação online. O evento vai até dia 30 de novembro e conta com versão presencial em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Mais informações estão disponíveis neste link.

Mais de 500 empresas participam do feirão, entre bancos, financeiras, varejistas e operadoras de telefonia. Nesta edição, as companhias de energia Enel e Light também integram a lista.

Credores que participam do feirão e do Desenrola Brasil disponibilizam na plataforma da Serasa ofertas com os mesmos descontos do programa de renegociação do governo federal. No entanto, as ofertas só serão quitadas à vista, enquanto podem ser parceladas com desconto através do site do Desenrola.

Quem aceitar o acordo oferecido pelo feirão pode realizar o pagamento da dívida por Pix, à vista no boleto ou parcelado —modalidade exclusiva para empresas que não ofereçam descontos do Desenrola.

O tempo para a regularização da situação do crédito varia de acordo com a forma de pagamento escolhida na negociação. São cinco dias úteis após o pagamento à vista no boleto, cinco dias após o pagamento da primeira parcela para acordos parcelados e instantaneamente no Pix.

