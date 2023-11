Após frase de Lula sobre obras, Haddad diz que governo tem que saber gastar

Brasília

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (7) que o o governo tem que saber investir seus recursos. "Ele pode e deve investir, gastar, mas tem que saber fazê-lo, de maneira que a taxa de retorno tem que ser suficiente para garantir sustentabilidade no médio e longo das contas públicas", afirmou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não cravou meta fiscal zero em 2024 - Pedro Ladeira/Folhapress

A declaração poucos dias depois de o presidente Lula (PT) ter afirmado que o Executivo tem que gastar para realizar obras.

"A gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa colocar, transformar. Eu sempre digo que, para quem está na Fazenda, dinheiro bom é dinheiro no Tesouro. Para quem está na Presidência, dinheiro bom é transformado em obras", disse.

A declaração foi dada na semana passada, em meio à discussão sobre revisão da meta fiscal de 2024. Segundo Lula, para a Presidência, dinheiro bom não fica guardado no Tesouro Nacional, mas é transformado em obra.

Na ocasião, o presidente pediu aos ministros da área de infraestrutura —e na presença de Haddad— que eles sejam os "melhores gastadores do dinheiro em obras de interesse do povo brasileiro".

O ministro da Fazenda, por sua vez, brincou com os colegas na reunião, afirmando que eles só queriam ajudar Rui Costa ao investir em obras, mas precisavam ajudá-lo também, em referência à necessidade de segurar os gastos.

Lula, por sua vez, exigiu que o dinheiro seja bem investido.

"Se os ministérios forem bem, o Brasil vai bem. O governo vai bem, eu e [o vice-presidente Geraldo] Alckmin vamos bem. Se vocês não fizerem direito, o Brasil vai mal, eu e Alckmin vamos mal", disse ainda.

"Então, queremos que vocês sejam os melhores ministros desse país, os melhores executores desse país, os melhores gastadores do dinheiro em obras de interesse do povo brasileiro. É para isso que estamos fazendo essa reunião", completou durante reunião ministerial no Palácio do Planalto.

Nesta terça-feira, Haddad falou em sustentabilidade fiscal e em saber gastar a verba a empresários em evento organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos no Palácio do Itamaraty.