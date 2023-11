Buffett doa mais de US$ 866 milhões em ações da Berkshire para fundações da família

Reuters

O bilionário Warren Buffett doou cerca de US$ 866 milhões (R$ 4.24 bilhões) em ações da Berkshire Hathaway para quatro instituições de caridade comandadas pela própria família.

Após o anúncio, o bilionário disse aos acionistas que se "sentia bem", à medida que se aproxima do fim de sua carreira de investidor.

Warren Buffett anda em carrinho de golfe durante conferência realizada pela Berkshire, em julho deste ano - Kevin Dietsch - 13.jul.2023 / Getty Images via AFP

A Berkshire informou em comunicado ao mercado que Buffett doou 1,5 milhão de ações Classe B da companhia para a Susan Thompson Buffett Foundation, nomeada em homenagem à sua falecida primeira esposa. A organização trabalha com saúde reprodutiva.

O bilionário doou outras 900 mil ações Classe B, divididas igualmente entre instituições de caridade administradas por seus filhos, Howard, Susan e Peter: a Howard G. Buffett Foundation, a Sherwood Foundation e a NoVo Foundation.

As doações complementam os US$ 759 milhões (R$ 3,72 bilhões) em ações da Berkshire que Buffett doou às instituições de caridade nessa mesma época no ano passado, também pouco antes do feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA.

Buffett também publicou uma rara carta aos acionistas, prometendo novamente que mais de 99% de sua riqueza será destinada à caridade, com seus filhos atuando como executores de seu testamento. Ele disse que a Berkshire foi "construída para durar" e permanecerá em boas mãos.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Embora Buffett tenha reduzido suas responsabilidades fora da Berkshire ao longo dos anos, ele nunca sinalizou publicamente o desejo de deixar o cargo, inclusive após o diagnóstico de câncer de próstata em 2012. Buffett dirige a Berkshire, sediada em Omaha, Nebraska, nos EUA, desde 1965.

"Aos 93 anos, sinto-me bem, mas tenho plena consciência de que estou jogando em turnos extras", disse Buffett na carta.

Ao longo dos anos, Buffett sempre se referiu ao seu sucesso em manter-se saudável, apesar de ter os hábitos alimentares de uma criança de 6 anos, incluindo o gosto por fast food e refrigerantes.

Vice-presidente da Berkshire, Greg Abel, 61, está sendo cotado para suceder Buffett como presidente-executivo da companhia, enquanto Howard Buffett se tornará presidente não executivo.

"Temos o presidente-executivo certo para me suceder e o conselho de administração certo", escreveu Buffett.

O megainvestidor é a quinta pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 120,5 bilhões (R$ 590,4 bilhões), de acordo com a revista Forbes.

Desde 2006, Buffett doou mais da metade de suas ações da Berkshire para instituições de caridade da família e para a Bill & Melinda Gates Foundation. As doações totalizaram cerca de US$ 52 bilhões na época em que foram feitas, sendo que a Fundação Gates recebeu mais de US$ 39 bilhões.

A Howard G. Buffett Foundation afirma ser dedicada a aliviar a fome, mitigar conflitos, combater o tráfico humano e melhorar a segurança pública. A Sherwood Foundation diz que apoia organizações sem fins lucrativos em Nebraska, e a NoVo Foundation afirma ter iniciativas voltadas para meninas e mulheres.