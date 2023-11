Incerteza sobre meta fiscal elevou prêmio de risco, diz Copom em ata

Brasília

O recente aumento da incerteza em torno da meta fiscal levou a um maior prêmio de risco, afirmou o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central em ata publicada nesta terça-feira (7).

"O comitê vinha avaliando que a incerteza fiscal se detinha sobre a execução das metas que haviam sido apresentadas, mas nota que, no período mais recente, cresceu a incerteza em torno da própria meta estabelecida para o resultado fiscal, o que levou a um aumento do prêmio de risco", disse.

Servidores do Banco Central fazem protesto em frente à sede da instituição, em Brasília, em dia de reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) - Pedro Ladeira - 1.nov.2023/Folhapress

Na sequência, o colegiado do BC repetiu textualmente a mesma mensagem do encontro anterior, em setembro, sobre a importância de perseguir os alvos já estabelecidos para que as expectativas de inflação dos economistas caminhem em direção aos objetivos traçados.

O debate sobre o risco fiscal voltou a ganhar força no fim de outubro, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que "dificilmente" o país iria atingir o objetivo de zerar o déficit no próximo ano, conforme prometido pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda).

O Copom disse que as expectativas de inflação dos agentes de mercado continuam distantes dos alvos perseguidos e são um fator de preocupação. De acordo com os membros do comitê, a redução das expectativas requer atuação firme da autoridade monetária, bem como contínuo fortalecimento da credibilidade e da reputação das instituições e dos arcabouços fiscal e monetário.

"O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade", disse.

Na última quarta-feira (1º), o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC decidiu de forma unânime reduzir a taxa básica de juros (Selic) em 0,5 ponto percentual, de 12,75% para 12,25% ao ano.

A autoridade monetária manteve sua estratégia, apesar dos ruídos provocados pela discussão sobre uma possível revisão da meta fiscal de 2024.

Foi o terceiro corte de juros consecutivo na mesma magnitude e o segundo com decisão unânime entre os membros do colegiado do BC. O ciclo de afrouxamento monetário teve início em agosto.

Quanto aos próximos passos, voltou a antecipar que prevê novos cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. O último encontro do ano está marcado para os dias 12 e 13 de dezembro.

Na ata, o Copom enfatizou que os riscos em torno do cenário global cresceram e que esse aumento de incerteza no cenário global exige cautela.

O colegiado ressaltou também que a elevação das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos restringe as condições financeiras. No entanto, ponderou que é incerta a defasagem e a magnitude desse impacto sobre a atividade econômica norte-americana,

"Há múltiplos mecanismos de transmissão da economia internacional para a economia doméstica, financeiros e econômicos, que devem ser incorporados na tomada de decisão", disse.

Foram debatidos os diversos canais de transmissão da taxa de juros dos EUA para a economia brasileira. A discussão englobou, entre outros elementos, os efeitos via diferencial de juros, câmbio, taxa neutra de juros, preço das commodities.

O comitê observou que, apesar da gravidade dos acontecimentos, citando como exemplo o conflito no Oriente Médio, a taxa de câmbio e o preço do petróleo tiveram variações até o momento moderadas.

Para um membro do Copom, o cenário externo introduz um viés de alta para inflação no balanço de riscos. Na avaliação dos demais participantes, o ambiente internacional afeta sobretudo o grau de incerteza relativo ao balanço de riscos.

Em seu balanço de riscos para a inflação, o colegiado do BC continuou com a avaliação de que permanecem fatores em ambas as direções.