Feirão da Serasa dá desconto de até 99% em dívidas; veja como participar

São Paulo

Endividados que quiserem participar da segunda etapa do Feirão Serasa Limpa Nome têm até o dia 22 de dezembro para renegociar débitos com descontos que chegam a 99%. O atendimento é feito pela internet, no site e aplicativo oficiais da Serasa, e em agências dos Correios.

Os consumidores podem acessar o site www.serasa.com.br e o app da Serasa, disponível para download na App Store e Google Play, para conferir se têm ofertas disponíveis na fase 2.

Empresas que aderiram ao Desenrola Brasil e participam do feirão oferecem os mesmos descontos do programa, mas para pagamento à vista.

Mãos de madeira segurando contas de água, carnês, luz e telefone - Gabriel Cabral - 17.set.21/Folhapress

Quase 600 empresas participam, entre bancos, financeiras, varejistas e operadoras de telefonia. De acordo com a Serasa, 117 milhões de brasileiros inadimplentes terão a possibilidade de quitar dívidas por até R$ 100. A lista das empresas que participam da Fase 2 está disponível neste link.

Credores que também participam do Desenrola Brasil disponibilizam na plataforma ofertas com os mesmos descontos do programa do governo federal. Neste caso, as ofertas só podem ser quitadas à vista, enquanto podem ser parceladas com desconto pelo site do Desenrola.

O Feirão Limpa Nome realizado em novembro registrou 4,2 milhões de acordos fechados e R$ 11 bilhões em descontos.

Quem aceitar o acordo oferecido pelo feirão pode pagar a dívida por Pix, à vista no boleto ou parcelado —modalidade exclusiva para empresas que não ofereçam descontos do Desenrola.

O tempo para a regularização da situação do crédito varia de acordo com a forma de pagamento escolhida na negociação. São cinco dias úteis após o pagamento à vista no boleto, cinco dias após o pagamento da primeira parcela para acordos parcelados e instantaneamente no Pix.

COMO ACESSAR OS DESCONTOS DO FEIRÃO SERASA LIMPA NOME