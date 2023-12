Herdeira da L'Óreal é a primeira mulher a atingir fortuna de US$ 100 bilhões

São Paulo

A executiva Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal, tornou-se neste ano a primeira mulher a atingir uma fortuna de US$ 100 bilhões (R$ 484 bilhões), segundo o ranking de bilionários da Bloomberg.

Ela chegou à marca histórica de US$ 100,1 bilhões em seu patrimônio na quinta-feira (28), quando as ações da L'Óreal, listadas na Bolsa de Valores de Paris, atingiram um recorde, caminhando para fechar o ano com seu melhor desempenho desde 1998.

Bettencourt Meyers controla um terço da L'Oreal, a maior fabricante de cosméticos do mundo. Aos 70 anos, a executiva é presidente da holding que detém a participação da família na empresa, de quase 35%, e ocupa a vice-presidência do conselho de administração do gigante dos cosméticos.

A L'Oreal é dona das marcas Lancôme e Garnier e faturou 38,3 bilhões de euros (R$ 204,86 bilhões) em 2022.

A francesa Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Óreal - François Guillot - 4.abr.2023/AFP

Agora, Bettencourt Meyers é a 12° pessoa mais rica do mundo, logo atrás do mexicano Carlos Slim. Quem lidera a lista é o empresário Elon Musk, dono da Tesla, com uma fortuna de US$ 232,39 bilhões.

Os cinco mais ricos do mundo

Posição Nome Patrimônio (em US$) 1° Elon Musk 232,39 bilhões 2° Bernard Arnault 178,98 bilhões 3° Jeff Bezos 178,98 bilhões 4° Bill Gates 140,51 bilhões 5° Steve Ballmer 130,53 bilhões

Em 2021, a executiva já havia sido listada como a mulher mais rica do mundo, com uma fortuna estimada pela Bloomberg em US$ 84,2 bilhões.

A herdeira da L'Óreal é reclusa e mantém sua vida pessoal longe dos holofotes. Tem dois filhos: Jean-Victor Meyers e Nicolas Meyers, que também são diretores na companhia. A empresa, no entanto, é administrada há décadas por executivos de fora da família, apesar de ter sido fundada pelo avô de Bettencourt Meyers, Eugene Schueller, em 1909.

Além do trabalho corporativo, a bilionária também escreveu dois livros —incluindo cinco volumes de um estudo bíblico— e é pianista.

Bettencourt Meyers é filha única e enriqueceu após a morte de sua mãe, Liliane Bettencourt, que controlava a participação da família na L'Óreal, em 2017. A relação entre as duas chegou a ser alvo de uma disputa judicial, retratada na minissérie documental "A Bilionária, o Mordomo e o Namorado", que foi lançada neste ano pela Netflix.

Na ocasião, Bettencourt Meyers iniciou um processo para que sua mãe fosse declarada mentalmente incapaz de administrar a riqueza da família, após o namorado de Liliane ter pedido para ser adotado por ela para tornar-se um de seus herdeiros. A situação foi resolvida com um acordo fora dos tribunais.

Bettencourt Meyers é casada com Jean-Pierre Meyers, executivo-chefe da Téthys, holding que detém a participação da família na L'Óreal. Em 2016, os dois criaram a subsidiária Téthys Invest SAS, que aposta em áreas que não competem com a empresa.

O recorde das ações da L'Óreal vem num momento de forte recuperação do mercado de luxo em 2023, após uma crise em anos anteriores por conta da pandemia. Neste ano, os papéis da empresa subiram 35%, e devem continuar em trajetória de alta em 2024.