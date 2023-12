Mercosul flexibiliza tarifa comum de importação até 2025, diz ministério

Brasília | Reuters

O Mercosul decidiu suspender até dezembro de 2025 a regra que limitava alterações na lista de exceções tarifárias adotadas por países do bloco para produtos importados, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta quinta-feira (7).

A Letec (Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum) comporta até 100 itens sobre os quais é possível aplicar imposto de importação diferente da tarifa acordada entre os membros do Mercosul em compras feitas de países de fora do bloco.

Lula participa de encontro de chefes de estados do Mercosul - Ricardo Stuckert/Divulgação/PR

Até a decisão desta semana, para trocar os produtos dessa lista era preciso obedecer um limite semestral de 20% dos itens. Agora, os países poderão alterar 100% da lista até o fim de 2025. A medida atende a uma proposta feita pelo Brasil, segundo a pasta.

"A flexibilidade adicional para manejar a Letec nesse momento tem grande importância, considerando o contexto de redução das medidas excepcionais relacionadas a pandemia de Covid-19", disse o secretário executivo do MDIC, Márcio Elias Rosa, em nota divulgada pela pasta.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A medida foi aprovada pelo Conselho do Mercado Comum do Mercosul, durante a reunião de cúpula do bloco que acontece no Rio de Janeiro.