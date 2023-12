Tesla anuncia recall de 2 milhões de carros para atualizar sistema de piloto automático

Washington | Reuters

A Tesla vai atualizar o software de pouco mais de 2 milhões de veículos nos Estados Unidos para instalar novos recursos de segurança para evitar o uso indevido de seu sistema de assistência ao motorista Autopilot.

A NHTSA (Administração Nacional de Segurança no Trânsito nas Estradas) vem investigando a montadora liderada pelo bilionário Elon Musk há mais de dois anos para saber se os veículos da Tesla garantem adequadamente que os motoristas prestem atenção na condução ao usarem o Autopilot.

Em teste, motorista tira mão do volante para mostrar o sistema de piloto automático usado nos carros da Tesla - Beck Diefenbach - 14.out.2015 / Reuters

A Tesla disse que os controles do sistema do Autopilot "podem não ser suficientes para evitar o uso indevido pelo motorista".

A administradora interina da NHTSA, Ann Carlson, disse à Reuters no início deste ano que é "realmente importante que os sistemas de monitoramento do motorista levem em conta que os humanos confiam demais na tecnologia".

A Tesla afirmou que implantará uma atualização no software do Autopilot que "incorporará controles e alertas adicionais àqueles já existentes nos veículos afetados para incentivar ainda mais o motorista a aderir à sua responsabilidade de direção contínua sempre que o Autosteer estiver ativado".

A agência abriu uma investigação, em agosto de 2021, sobre o Autopilot depois de identificar mais de 12 acidentes nos quais os veículos da Tesla bateram em veículos de emergência estacionados.

A NHTSA disse que, como resultado da investigação, a Tesla emitiu o recall depois que a agência descobriu que "o design exclusivo da Tesla de seu sistema Autopilot pode fornecer engajamento inadequado do motorista e controles de uso que podem levar a previsível uso indevido do sistema".

O Autopilot tem como objetivo permitir que os carros dirijam, acelerem e freiem automaticamente dentro de sua faixa, enquanto a versão aprimorada pode auxiliar na mudança de faixa em rodovias. Ambos os sistemas não tornam os carros autônomos.

Separadamente, desde 2016, a NHTSA abriu mais de 35 investigações especiais de colisões envolvendo carros da Tesla em casos em que há suspeita de uso de sistemas de direção como o Autopilot, com 23 mortes registradas até o momento.

A NHTSA disse que pode haver um risco maior de acidente em situações em que o sistema é ativado e o motorista não mantém a responsabilidade pela operação do veículo, ficando despreparado para intervir ou incapaz de reconhecer quando ele é desativado.

A investigação da agência começou em 2021 e permanecerá aberta enquanto ela monitora a eficácia das soluções da Tesla.

A empresa lançará a atualização para 2,03 milhões de veículos Modelo S, X, 3 e Y, disse a agência.

A NHTSA encerrou uma investigação anterior sobre o Autopilot em 2017 sem tomar nenhuma medida. O NTSB (Comitê de Segurança do Transporte Nacional) criticou a Tesla pela falta de salvaguardas no sistema do Autopilot, e a NHTSA, por não garantir a segurança do Autopilot.