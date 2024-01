Altman busca bilhões de dólares para financiar projeto de rede de fábricas de chip

Nova York | Bloomberg

O diretor executivo da OpenAI, Sam Altman, está trabalhando para levantar bilhões de dólares de investidores globais para um empreendimento de chips. Ele pretende usar os fundos para estabelecer uma rede de fábricas para fabricar semicondutores, de acordo com várias pessoas com conhecimento dos planos.

O CEO da criadora do ChatGPT teve conversas com vários grandes investidores em potencial na esperança de obter as grandes quantias necessárias para as plantas de fabricação de chips, ou fabs, como são conhecidas coloquialmente, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as conversas são privadas.

Sam Altman participa do Fórum Econômico Mundial, em Davos - Fabrice Coffrini - 18.jan.2024 / AFP

De acordo com as pessoas ouvidas, as empresas que tiveram discussões com Altman incluem a G42, com sede em Abu Dhabi, e a SoftBank. O projeto envolveria trabalhar com os principais fabricantes de chips, e a rede de fabs seria global, disseram as fontes.

Embora os esforços para levantar fundos para um empreendimento de chips tenham sido relatados anteriormente pela Bloomberg, o escopo do projeto e o foco na fabricação não eram conhecidos. As negociações ainda estão no início e uma lista completa de parceiros e financiadores envolvidos ainda não foi estabelecida, informaram as pessoas ouvidas pela reportagem.

A campanha de captação de recursos de Altman reflete sua preocupação de que, à medida que a IA se torna mais difundida, não haverá chips suficientes para implantação generalizada. Algumas previsões atuais de produção de chips relacionados à IA não atendem à demanda projetada.

Construir e manter este rede de fábricas para os semicondutores é muito mais caro do que a abordagem preferida por muitos de outros concorrentes da OpenAI na indústria de IA. A Amazon, o Google e a Microsoft —este o maior investidor da OpenAI— geralmente se concentram em projetar seu próprio silício personalizado e depois terceirizam a fabricação em outras empresas.

A construção de uma única planta de fabricação de última geração pode exigir dezenas de bilhões de dólares, e criar uma rede de tais instalações levaria anos. As conversas apenas com a G42 haviam se concentrado em levantar de US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões, disseram as pessoas à Bloomberg anteriormente. Atualmente, não se sabe como estão as negociações.

Altman acredita que a indústria precisa agir agora para garantir que haja oferta suficiente no final da década, de acordo com pessoas familiarizadas com seu pensamento.

Desde que a OpenAI lançou o ChatGPT há mais de um ano, o interesse em aplicações de inteligência artificial disparou entre empresas e consumidores. Isso, por sua vez, gerou uma demanda massiva por poder de computação e processadores necessários para construir e executar esses programas de IA. Altman já afirmou repetidamente que já não há chips suficientes para as necessidades de sua empresa.

Intel, TSMC e Samsung lideram o mercado de fabricação de chips e são parceiros em potencial para a OpenAI.

Altman trabalhou intensamente no projeto de chips até ser temporariamente afastado como CEO da OpenAI em 17 de novembro de 2023. Ao retornar, cinco dias depois, ele retomou o projeto. Altman também discutiu o plano com a Microsoft, e a gigante do software está interessada, de acordo com duas pessoas ouvidas.

OpenAI, G42, Intel, Microsoft, SoftBank e TSMC se recusaram a comentar. Os representantes da Samsung não estavam disponíveis imediatamente para falar sobre o assunto.

A G42, que se concentra em inteligência artificial, tem sido alvo de pedidos neste mês por parte de um importante legislador dos EUA para maior escrutínio e restrições comerciais.

O presidente do Comitê de Seleção da China da Câmara, Mike Gallagher, republicano de Wisconsin, levantou preocupações sobre os relacionamentos da G42 com empresas chinesas alvos de retaliações dos EUA, incluindo a Huawei e o Beijing Genomics Institute, bem como riscos para a pesquisa em universidades dos EUA.

Ed Ludlow, Dina Bass, Gillian Tan e Rachel Metz