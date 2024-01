Com empurrão da indústria bélica, temor de recessão é afastado nos EUA

São Paulo

Em 2022, analistas esperavam uma recessão nos Estados Unidos em 2023. No terceiro trimestre, porém, o PIB (Produto Interno Bruto) do país avançou 4,9%

Até há poucos meses, as apostas eram altas em uma retração na economia do país e alta do desemprego em 2024 como desfechos inevitáveis de uma política monetária ferrenha no combate à inflação, que atingiu os piores níveis em 40 anos nos EUA.

Agora, apesar de alguns especialistas dizerem que um risco de recessão não está completamente afastado, o mercado vê cada vez mais distante a possibilidade de retração da economia americana.

Transeuntes posam após cerimônia de iluminação na Times Square em 20 de dezembro de 2023, na cidade de Nova York. - Getty Images via AFP

Em um ambiente de alívio na pressão inflacionária, mesmo com uma atividade econômica resiliente e o mercado de trabalho mais aquecido que o esperado, o Federal Reserve, banco central americano, começou a moderar o tom em seus comunicados de decisão de juros.

Essa mudança fez o mercado passar a enxergar o início do ciclo de corte de juros em 2024, mais precisamente após o primeiro trimestre, o que adiciona otimismo ao cenário.

"A situação nos Estados Unidos está melhor que o previsto. A inflação está caindo mesmo com um nível de desemprego baixíssimo", diz Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington.

"Os EUA conseguiram fazer com que caísse a inflação sem que a economia desacelerasse. Então, acho que os juros vão cair neste ano. Não vejo lugar para manter a taxa no patamar que está. Não tem por quê", completa.

Mas o que aqueceu a economia dos EUA, mesmo com juros tão altos para os padrões americanos, com taxa referencial na faixa entre 5,25% e 5,50%? Especialistas citam os incentivos que o governo de Joe Biden concedeu à indústria do país.

"A economia se recuperou mais rápido do que o esperado graças à política econômica de incentivo e subsídios à indústria, algo que deu muito certo", afirma Barbosa.

Dentro do setor industrial, Barbosa destaca o impulso da indústria bélica, em meio a um contexto geopolítico de guerras e conflitos armados nos quais os EUA aparecem concedendo apoio por meio do fornecimento de armas.

É o caso da Guerra da Ucrânia. Deflagrada em 24 de fevereiro de 2022, em pouco mais de um ano Washington já tinha enviado a Kiev quase 1 milhão de projéteis de 155 mm, o que, em tempos de paz, significariam cinco anos de produção.

"A indústria bélica nos EUA está vendendo como nunca por conta da Guerra na Ucrânia. Então, pode-se dizer que o ambiente internacional está favorável para o país", diz Barbosa.

"A decisão de gastos pelos governos e pelas empresas americanas é sempre bem organizada", diz. "A economia americana tem uma resiliência que impressiona o mundo há décadas", completa



Para ambos os especialistas, uma recessão no país está descartada neste ano.

Já para o gestor de renda variável Marcos Kawakami, do banco europeu BNP Paribas no Brasil, o risco de contração da economia americana em 2024 não está afastada. Para ele, a mudança de tom repentina do Fed pode estar refletindo dados de atividade econômica que não estão completamente claros ainda.

"Sinceramente hoje eu acho que a gente não tem um cenário tão limpo. Houve uma mudança de postura no discurso do [Jerome] Powell [presidente do Federal Reserve] muito grande em relação ao que ele vinha falando antes. A gente acredita que tenha alguma informação aí", diz Kawakami.

"Será que ele está vendo um cenário mais desafiador de atividade, e por isso ele fez essa mudança de postura? Por isso não dá para descartar um cenário recessivo em 2024", argumenta.