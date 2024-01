Eletrobras aprova incorporação de Furnas após Moraes liberar assembleia

Brasília

A Eletrobras aprovou nesta quinta-feira (11) a incorporação de Furnas ao capital da empresa, segundo advogados que acompanham o assunto. A votação ocorreu pouco após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), cassar decisões de tribunais que suspendiam a realização da assembleia geral sobre o tema.

O pedido para que as decisões fossem cassadas foi feito pela própria Eletrobras no dia 30 de dezembro.

Moraes revogou decisões tomadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, também sediado no Rio.

Logotipo da Eletrobras exibido em uma tela no piso da bolsa de valores de Nova York em abril de 2019. - REUTERS

O ministro entendeu que as determinações são contrárias à lei que permitiu a privatização da Eletrobras.

A assembleia geral ocorreria no dia 29 de dezembro, mas foi suspensa por 90 dias a pedido de entidades de classe, como o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e Região.

A intenção era que houvesse, nesse prazo, a "apresentação de estudo a respeito do impacto da incorporação de Furnas pela Eletrobras nos contratos de trabalho em curso e nos direitos adquiridos pelos empregados".

Uma das liminares (decisões urgentes) foi concedida pelo desembargador José Nascimento Araújo Neto, do TRT (Tribunal Regional do Trabalho), a pedido de um conjunto de sindicatos de trabalhadores da empresa, alegando que a operação não foi precedida de estudos sobre o futuro dos funcionários.

A outra, pela desembargadora Maria Isabel Paes Gonçalves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a pedido da ASEF (Associação dos Empregados de Furnas), defendendo que a votação da matéria contraria processo de conciliação sobre a privatização da Eletrobras no STF.

Como mostrou a coluna Painel S.A., o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), vinha articulando junto a sindicatos para que Furnas não seja incorporada pela Eletrobras.

A incorporação foi aprovada pelo conselho de administração da Eletrobras no fim de novembro, sob o argumento de que "representa passo essencial à reorganização societária da Eletrobras, conforme previsto no plano estratégico".

Colaborou Daniele Madureira