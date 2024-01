X hoje vale menos de um terço do preço que Elon Musk pagou pela plataforma

Bloomberg

A rede social X, de Elon Musk, agora vale menos de um terço (US$ 14,6 bilhões, ou R$ 71,3 bi) do preço que o bilionário pagou pelo antigo Twitter (US$ 44 bilhões, ou R$ 215 bi), segundo o site Axios, citando informações divulgadas pela Fidelty.

A empresa de investimentos, que ajudou Musk a concluir a compra de US$ 44 bilhões, reduziu em mais 11% o valor de sua participação no X até o final de novembro, segundo o Axios, citando a última atualização da carteira do Fidelity's Blue Chip Growth Fund.

Essa é a mais recente de uma série de desvalorizações feitas pela Fidelity depois que o X, de capital fechado, lutou para reconquistar anunciantes em 2023.

O bilionário Elon Musk, dono do X, em evento na Itália - Guglielmo Mangiapane - 16.dez.2023/Reuters

A aquisição do Twitter por Musk no final de outubro de 2022 foi seguida por uma série de mudanças abruptas, desde demissões drásticas e fechamento de escritórios internacionais até a alteração das políticas de moderação e do sistema de verificação da plataforma.

A agitação afastou os anunciantes e a receita de vendas de anúncios de 2023 é estimada em US$ 2,5 bilhões (R$ 12,2 bi), muito abaixo da taxa anterior de aproximadamente US$ 1 bilhão por trimestre (US$ 4 bilhões anuais, ou R$ 19,5), informou a Bloomberg News no mês passado.

Em novembro, Musk criticou anunciantes que abandonaram o X devido ao seu apoio a um post antissemita.

No início daquele mês, Musk concordou com uma publicação que dizia que os judeus tinham um "ódio dialético" pelos brancos. A mensagem desde então recebeu críticas da Casa Branca, bem como de vários investidores da Tesla. Grandes anunciantes, incluindo Disney e Apple, se distanciaram da plataforma.

Mais rico do mundo

Apesar da gestão tumultuada do X, Elon Musk terminou 2023 como a pessoa mais rica do mundo após ter ultrapassado o magnata francês do luxo Bernard Arnault, dono do grupo LVMH

O CEO da Tesla e dono do X aumentou o seu patrimônio em US$ 95,4 bilhões no ano passado até o dia 28 de dezembro, impulsionado pelo sucesso da Tesla e da SpaceX.

Em 2022, a fortuna de Musk havia diminuído US$ 138 bilhões. Sua fortuna agora é de US$ 232,39 bilhões (R$ 1,1 trilhão), mais de US$ 50 bilhões acima de Arnault, que teve o patrimônio afetado pela desaceleração global na demanda por bens de luxo, o que afetou as ações da LVMH, dona de marcas como Louis Vuitton e Dior.