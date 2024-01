De massagens sem camisa a voos de jatinho: veja erros de CEOs em 2023

Nova York | Bloomberg

Mais um ano, mais um ciclo interminável de notícias impulsionadas pelos principais executivos corporativos do mundo, com momentos que vão desde constrangedores até completamente bizarros.

Enquanto alguns CEOs pareciam adorar os holofotes, Elon Musk sendo o principal deles, outros foram inadvertidamente lançados ao duro brilho das redes sociais.

Cofundador da AirAsia, o malaio Tony Fernandes publicou foto em que aparece sem camisa recebendo massagem de uma funcionária - Reprodução/LinkedIn

Aqui estão algumas das mais notáveis desventuras de gestão:

O MOMENTO MAIS "MUSK"

De todos os momentos de tirar o fôlego de Musk este ano, o ápice ocorreu no palco do New York Times DealBook Summit, quando ele disse aos anunciantes que pararam de gastar no X (ex-Twitter) para "se f******". "Ei, Bob, se você está na plateia", acrescentou, chamando Bob Iger, CEO da Walt Disney Co. —uma das empresas que se distanciou após Musk endossar uma postagem antissemita em novembro.

Ainda assim, se os anunciantes deixarem o X, o fracasso da plataforma será culpa deles, não do empresário, disse Musk, chamando a debandada dos clientes de uma forma de chantagem. Ele disse que não vai "dançar" para provar que é confiável.

BLEFE DE LUTA DE BILIONÁRIOS NA GAIOLA

Em junho, Musk desafiou Mark Zuckerberg para um suposto duelo em 2023 com uma publicação no X: "Estou pronto para uma luta em gaiola se ele estiver, risos". O convite peculiar veio logo após a notícia de que a Meta estava prestes a lançar o Threads como concorrente do X.

Zuckerberg, que pratica jiu-jitsu brasileiro, concordou prontamente. Musk anunciou um confronto em Vegas em agosto e depois começou um rumor de que a luta poderia ser realizada no Coliseu em Roma, o que o ministro da cultura da Itália prontamente desmentiu. Porém, Musk começou a inventar desculpas à medida que as semanas de verão passavam, dizendo que talvez precisasse de cirurgia para o pescoço/costas/ombro. Zuckerberg eventualmente desafiou seu blefe, dizendo que era "hora de seguir em frente".

A REVIRAVOLTA DA OPENAI

A demissão repentina e a recontratação do chefe-executivo da OpenAI, Sam Altman, pelo conselho, aconteceram ao longo de um fim de semana prolongado. Tudo isso foi bastante bizarro, com parte do drama se desenrolando nas redes sociais. Entre investidores e funcionários irritados, praticamente todos ameaçaram sair, e o conselho recuou rapidamente.

Enquanto surgiam rumores de que ele poderia retornar, Altman postou uma foto de si mesmo no escritório de San Francisco usando um crachá de visitante: "primeira e última vez que uso um desses". Em uma reviravolta especialmente estranha, um dos líderes da demissão, o co-fundador e cientista-chefe da OpenAI, Ilya Sutskever, mais tarde voltou atrás e se comprometeu a "fazer tudo" o que pudesse para reunir a empresa. Altman respondeu com três corações vermelhos.

A VISÃO DE ACAPULCO

Quando a Stellantis NV e a liderança do maior sindicato da indústria automotiva dos EUA (UAW) se encontraram em agosto, Mark Stewart, diretor de operações da empresa para a América do Norte, não estava presente fisicamente —ele participou via Zoom de Acapulco, México, onde tem uma segunda casa. Isso não foi bem recebido pelos trabalhadores, que ressentiram as chamadas do executivo para que os funcionários moderassem suas demandas de negociação em nome do realismo econômico.

A habilidosa nova equipe de comunicação da UAW —que inclui veteranos das campanhas do senador Bernie Sanders para a indicação democrata à presidência— aproveitou o deslize. Contas de mídia social pró-sindicato posteriormente divulgaram imagens e fotos de Stewart usando óculos de sol e sorrindo na praia. Ele compareceu à próxima reunião pessoalmente.

DEIXANDO A "CIDADE DA AUTOPIEDADE" PARA TRÁS

Um curto vídeo do CEO da fabricante de móveis de escritório MillerKnoll, Andi Owen, repreendendo os funcionários por se fixarem nos bônus de fim de ano ricocheteou pela internet em abril. "Gaste seu tempo e esforço pensando nos US$ 26 milhões (R$ 125,8 milhões) que precisamos e não pensando no que você vai fazer se não receber um bônus", disse Owen no vídeo, referindo-se a uma métrica interna. "Eu tive um antigo chefe que me disse uma vez: 'Você pode visitar a cidade da pena, mas não pode morar lá'. Então, pessoal, deixem a cidade da pena."

Owen enviou um e-mail aos funcionários e se reuniu com líderes em toda a empresa após a reação, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação. "Andi acredita firmemente nessa equipe e em tudo o que podemos realizar juntos, e não será dissuadida por um clipe de 90 segundos tirado do contexto e postado nas redes sociais", disse Kris Marubio, porta-voz da MillerKnoll, em um comunicado por e-mail.

TEMPO DE MASSAGEM DA GESTÃO

Em outubro, Tony Fernandes, cofundador da AirAsia e um dos principais executivos da empresa, foi ao LinkedIn para postar uma foto de si mesmo, sem camisa, recebendo uma massagem enquanto estava sentado em uma sala de conferências. "Adoro a cultura da Indonésia e da AirAsia, onde posso fazer uma massagem e participar de uma reunião de gestão", escreveu ele.

Seguidores online rapidamente se manifestaram, com alguns comentaristas considerando inapropriado um executivo se envolver em cuidados pessoais sem camisa enquanto supostamente comanda a empresa. Uma pessoa disse que não achava que as mulheres em sua empresa "se sentiriam confortáveis ou seguras nesse contexto, e, dado que você é o chefe, provavelmente não desafiariam você ou diriam algo".

Fernandes disse que acabara de passar por um voo de 18 horas e estava com dor, e que a massagem foi uma sugestão espontânea de alguém na operação da Indonésia. Ele apagou a postagem enquanto se desculpava: "Não tive a intenção de ofender ninguém".

FALTA DE DISCRIÇÃO COM UMA INDISCRIÇÃO INSUFICIENTE

O chefe-executivo da petroleira britânica BP, Bernard Looney, renunciou em setembro devido à falta de divulgação completa de relacionamentos íntimos passados com colegas, perdendo um valor de até 32,4 milhões de libras (R$ 199 milhões) em remuneração. A BP disse na época que seu conselho revisou alegações relacionadas aos relacionamentos pessoais passados de Looney com colegas em 2022, não encontrando violações do código de conduta da empresa. Mas então surgiram novas alegações de natureza semelhante, e Looney informou à empresa que não havia sido totalmente transparente com a investigação anterior, disse a empresa.

Em sua saída, Looney disse em comunicado que estava "orgulhoso" do que conquistou como CEO, mas estava "desapontado com a forma como essa situação foi tratada". A BP não proíbe relacionamentos executivos. O novo CEO interino, Murray Auchincloss, também está em um relacionamento com outro funcionário da BP, disse um porta-voz da empresa na época, mas já havia divulgado isso anteriormente.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O VOO DEVE CONTINUAR

A United Airlines cancelou 751 voos em um dia de junho —mais do que qualquer outra companhia aérea— e seu aeroporto central em Denver foi um dos mais afetados. Mas o chefe-executivo da empresa, Scott Kirby, conseguiu evitar o congestionamento ao pegar um jato particular para Denver saindo do Aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, naquele dia, o que levou a um pedido de desculpas.

"Pegar um jato particular foi uma decisão errada porque foi insensível aos nossos clientes que estavam esperando para voltar para casa", disse Kirby em comunicado por e-mail. "Peço sinceras desculpas aos nossos clientes e aos membros de nossa equipe que têm trabalhado sem parar por vários dias —muitas vezes enfrentando condições climáticas severas— para cuidar de nossos clientes".

NÃO ABRIR MÃO DESSE SALÁRIO

O ex-chefe-executivo do Silicon Valley Bank, Greg Becker, se recusou a abrir mão de seu salário de US$ 10 milhões (R$ 48,4 milhões) depois que o banco faliu em março. Legisladores apontaram que as falhas do banco custaram bilhões de dólares ao fundo de seguro de depósito do governo, que terá que ser reabastecido por outros credores.

Embora tenha sido alvo de críticas, Becker disse ao Comitê Bancário do Senado que eventos sem precedentes, aumentos nas taxas de juros e cobertura negativa nas redes sociais, e não má gestão, foram as causas do colapso da empresa. Becker disse que trabalharia com os reguladores para revisar a remuneração, mas não se comprometeu a devolver nada, apesar de ser pressionado repetidamente a fazê-lo.

O TROLL DA HBO

Casey Bloys, diretor de conteúdo da HBO e Max, pediu desculpas por usar contas falsas para trollar críticos de TV que deram avaliações negativas aos programas da rede, de acordo com um relatório do Los Angeles Times. Segundo o Times, Bloys disse que sua paixão pelos programas de sua empresa —e passar muito tempo nas redes sociais durante a pandemia de Covid-19— o levou a fazer isso e ele concluiu que foi "uma ideia muito burra".

As postagens, relatadas pela primeira vez na Rolling Stone, foram reveladas em um processo de demissão injusta movido por um ex-funcionário da HBO. Bloys pediu desculpas aos jornalistas mencionados no artigo e disse que agora envia mensagens diretas para aqueles com quem discorda.

DESINTOXICAÇÃO DIGITAL ANTES DA DEMISSÃO

O CEO da Salesforce, Marc Benioff, diz que fez uma viagem de 10 dias à Polinésia Francesa para uma chamada desintoxicação digital antes da demissão em massa de cerca de 8.000 funcionários da empresa. Uma desintoxicação digital é quando alguém abre mão de telefones ou computadores por um período de tempo para se sentir mais presente e menos dependente de tecnologia e redes sociais.

Em uma carta aos funcionários na época, Benioff disse que a empresa contratou muitos trabalhadores durante a pandemia, pelo qual ele assumiu a responsabilidade. Benioff, entretanto, também pareceu insensível, chegando atrasado a uma reunião no dia seguinte à demissão, brincando: "eu perdi alguma coisa?" Alguns apontaram a ironia dos cortes repentinos de empregos ao lado da frequente caracterização da empresa por Benioff como uma Ohana, um termo havaiano para família.