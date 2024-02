BB espera ampliar lucro em 2024 e lança aplicação no Tesouro Direto via WhatsApp

São Paulo

O Banco do Brasil lançou, nesta sexta-feira (9), um novo recurso digital para seus clientes. Agora, eles podem comprar títulos do Tesouro Direto por meio do WhatsApp.

O banco diz que é a primeira instituição financeira a possibilitar a aquisição de títulos do governo pelo aplicativo.

Estarão disponíveis para a aplicação todos os títulos do Tesouro (Educa+, Renda +, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro Inflação). Por meio da conversa com o banco no app, também já é possível tirar dúvidas sobre cada título, bem como sobre sua tributação.

Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil - Nilton Fukuda - Perspectiva / Divulgação

O anúncio foi feito durante entrevista coletiva do BB sobre o balanço de 2023. No ano passado, o banco registrou lucro recorde, de R$ 35,56 bilhões.

Outros serviços como resgate, agendamento, reinvestimentos e extrato estão sendo desenvolvidos, e serão integrados ao aplicativo. Além disso, demais produtos de investimento, como LCA, LCI, CDB e fundos de investimento, também serão disponibilizados no futuro.

"Este é só mais um exemplo destacando de como temos atuado com soluções modernas, simples e adequadas, seja para investimentos, crédito ou meios de pagamento", disse Tarciana Medeiros, presidente do BB.

A executiva também citou também as inovações do open finance, que levaram o app do BB a integrar as aplicações que os clientes têm em outros bancos, e investimento nos setores de TI e cibersegurança. O banco planeja contratar 3 mil funcionários para esses setores este ano.

Tesouro Direto no WhatsApp

Para ter acesso ao serviço, basta o cliente acionar o assistente virtual do BB (61-4004-0001) com o comando "aplicar Tesouro Direto". Na sequência será solicitada a agência e conta do usuário.

O sistema fará a verificação dos requisitos necessários para aplicar no Tesouro Direto, e então basta escolher o título, vencimento, indicar o valor que deseja investir e confirmar a aplicação que desejar.

Caso o cliente não possua o cadastro de investidor e a habilitação para operar no Tesouro Direto, o assistente está preparado para orientar como efetuar o procedimento e avisar o cliente de forma proativa quando concluído o processo junto à B3.

BB minimiza quebra de safra e espera repetir resultados 'históricos' em 2024

Os executivos do Banco do Brasil dizem esperar repetir os bons resultados neste ano. A previsão atual do banco é de um lucro líquido entre R$ 37 bilhões e R$ 40 bilhões em 2024.

Para isso, o banco conta com a resiliência do agronegócio, um dos seus pilares. Mesmo com os impactos de eventos climáticos, que devem levar a uma safra menor, o BB estima que o Brasil terá em 2024 uma das maiores safras dos últimos anos.

"A colheita está se iniciando, estamos acompanhando e vamos avançar no monitoramento nos próximos meses, até junho", disse Luiz Gustavo Braz Lage, vice-presidente de Agronegócios do BB.

Segundo ele, as estimativas em relação a margem e rentabilidade do setor são positivas, em sua maioria.

"Temos que lembrar, inclusive, que a atual safra está rodando com custo de produção, em média, 25% abaixo da safra anterior. É importante destacar que o agronegócio, nos últimos anos, se modernizou, teve muitos investimentos."

O executivo também afirmou que as plantações afetadas pelas mudanças climáticas estão em regiões pontuais, mas que o banco acompanha de perto a situação.