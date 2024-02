Governo deve anunciar após Carnaval regulamentação do programa automotivo Mover, diz Alckmin

O governo federal deve anunciar após o Carnaval a regulamentação do programa automotivo Mover, lançado via medida provisória no final do ano passado, afirmou nesta quinta-feira (8) o vice-presidente, Geraldo Alckmin.

"Vamos trabalhar no Congresso para o mais rapidamente termos a aprovação da MP", disse Alckmin durante apresentação organizada pela associação de montadoras de veículos, a Anfavea.

Vista aérea de carros, no pátio da montadora alemã Volkswagen, em São José dos Campos (SP) - Roosevelt Cassio -7.jan.15/Reuters

"O secretário Uallace [Moreira Lima, de Desenvolvimento Industrial], e a doutora Margarete [Gandini, diretora do Departamento de Desenvolvimento da Indústria de Alta-Média Complexidade Tecnológica] estão trabalhando na regulamentação do Mover", disse Alckmin se referindo a membros de sua equipe no Ministério do Desenvolvimento.

"Devemos anunciar após o Carnaval. Temos pressa nos investimentos", afirmou. Ele se referiu a um ciclo de investimentos do setor automotivo no país avaliado em R$ 100 bilhões para os próximos anos, segundo dados da Anfavea.

O Mover (Mobilidade Verde e Inovação), programa que vai substituir o Rota 2030 e se tornar o novo plano estratégico para o desenvolvimento do setor automotivo no Brasil.

De acordo com o governo, o Mover amplia as exigências de sustentabilidade da frota automotiva e estimula a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística.