Jatinho que leva Taylor Swift do Japão para o Super Bowl é o mais visto do mundo

Aeroin

Apelidado de "TheFootballEra", o jatinho usado por Taylor Swift para se deslocar até Las Vegas, onde acontece a final do campeonato de futebol americano Super Bowl neste fim de semana, é um Bombardier Global 6000 da VistaJet, uma conhecida empresa de táxi aéreo com sede em Malta.

Um jatinho dessa mesma empresa trouxe o cantor canadense Justin Bieber ao último Rock in Rio em 2022, assim como outros famosos.

Cantora americana Taylor Swift durante o 66º Grammy Awards - Robyn Beck/AFP

O nome "TheFootballEra" é uma alusão da turnê The Eras Tour, da cantora, com "Football", que em inglês dos Estados Unidos significa futebol americano, esporte disputado por Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs e namorado de Swift.

O Chiefs disputará a final do Super Bowl contra o 49ers de São Francisco na Califórnia.

Apesar de Taylor não ser apresentar no famoso show do intervalo do Super Bowl, a sua presença constante nos jogos tem ganhado muita mídia, principalmente para o Chiefs.

E prova disso é que o voo dela, de Tóquio, onde se apresentou na última sexta-feira (9) durante mais um show da sua turnê, para Los Angeles, onde faz uma escala antes de ir para Las Vegas, é o mais acompanhado deste sábado (10).

Quando o Global 6000 decolou do Aeroporto Haneda, em Tóquio, estava sendo acompanhado por mais de 6.000 pessoas na plataforma FlightRadar24 e mais de 1.000 no RadarBox. Em segundo lugar está outro jato do mesmo modelo e também da VistaJet, que foi enviado para ser backup do avião de Taylor caso alguma intercorrência aconteça.

Taylor deverá pousar na Califórnia às 14h10 no horário local (19h10 em Brasília).