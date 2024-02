Morre, aos 97, Luiza Trajano Donato, a fundadora do Magazine Luiza e tia de Luiza Helena

Ribeirão Preto

Fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato morreu nesta segunda-feira (12), aos 97 anos, em Franca (a 400 km de São Paulo). Todas as lojas em Franca permanecerão fechadas hoje.

Tia da empresária Luiza Trajano, ela morreu em sua própria casa, de causas naturais. Sempre apontada como uma talentosa vendedora, ela que teve papel primordial na trajetória empresarial que a família empreendeu a partir do surgimento da primeira loja.

Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza, que morreu aos 97 anos - Divulgação

Luiza Trajano Donato foi casada com Pelegrino José Donato, que morreu em 2018 aos 94 anos e com quem fundou a tradicional marca varejista.

Após o casamento, em 1956, o casal decidiu investir as economias na compra de uma loja de presentes em Franca, A Cristaleira, que veio a dar origem ao Magazine Luiza, no ano seguinte.

O nome da rede foi escolhido num concurso promovido numa emissora de rádio. A ideia era batizar o estabelecimento a partir de sugestões dos ouvintes, que decidiram indicar justamente o nome da vendedora, já muito conhecida na cidade paulista.

A rede, com o passar dos anos, começou a crescer de forma gradual. Em 1976, comprou as Lojas Mercantil e abriu as primeiras filiais no interior do estado.

Os dois comandaram os negócios até o começo dos anos 1990, quando a sobrinha Luiza Helena, que já trabalhava desde a adolescência na empresa, assumiu, expandiu a rede de lojas e a transformou numa das maiores da América Latina.

Com Luiza Helena, foram criadas na primeira metade da década de 1990 as primeiras lojas virtuais, o que iniciou a digitalização da rede. O IPO (oferta inicial de ações) do Magazine Luiza ocorreu em 2011, ano em que comprou a rede Baú da Felicidade.

Luiza Trajano Donato, fundadora da Magazine Luiza, ao lado de sua sobrinha e sucessora, Luiza Helena Trajano - Divulgação

Quatro anos depois, Luiza Helena deixou o cargo de CEO para seu filho Frederico e passou a ocupar o posto de presidente do conselho.

Luiza Trajano Donato não deixa filhos. O corpo será velado no Velório São Vicente de Paulo, na rua Frederico Ozanan, 1.111, das 10 às 16h, e o sepultamento será às 16h no Cemitério da Saudade, na rua Simão Caleiro, 1.540.