Prefeito de São Paulo decreta luto de três dias pela morte de Abilio Diniz

São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), decretou luto oficial de três dias pela morte do empresário Abilio Diniz.

Nunes acompanha o velório que acontece nesta segunda-feira (19) no salão nobre do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbis, na zona oeste da capital paulista. Torcedor do São Paulo Futebol Clube, Diniz morreu na noite de domingo, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein.

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, no velório do empresário Abilio Diniz - Bruno Santos/Folhapress

O velório começou por voltas das 11h, é aberto ao público e vai até às 15h. O enterro será reservado a família e amigos, e o local não foi divulgado.

O prefeito chegou ao velório por volta das 11h30. Ele lembrou das ações sociais do empresário, principalmente nas áreas de segurança alimentar e educação.

"É uma grande perda, não só para a cidade de São Paulo, mas para o país e para o mundo. É uma pessoa que elevou o nome do país positivamente para o mundo inteiro", afirmou à imprensa.

Além de Nunes, o apresentador Luciano Huck e o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) foram ao velório na manhã desta segunda-feira.

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), é esperado na cerimônia. Em rede social, Alckmin afirmou que a vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil, de Diniz, formaram grandes lições de vida

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que cumpre agenda em São Sebastião, no litoral norte, também é esperado.

O empresário, que impulsionou o Grupo Pão de Açúcar a uma gigante no comércio varejista ao lado do pai, era considerado um dos maiores líderes do mundo corporativo brasileiro.

Ele começou a passar mal durante viagem que fez a Aspen, no Colorado, Estados Unidos, e precisou voltar ao Brasil às pressas em um avião adaptado com uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Diniz estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o final de janeiro.

"É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho", diz a nota divulgada pela família.

A morte acontece um ano e meio depois de Abilio perder seu filho, João Paulo Diniz, aos 58 anos, após um mal súbito. Na época, o empresário disse que a perda foi o golpe mais duro que poderia receber. "Estou sem chão", disse em uma publicação nas redes sociais. "A dor que sinto é inexplicável."

Abilio Diniz construiu um império no varejo. Com o Pão de Açúcar, tornou-se um dos homens mais ricos do país, personificando uma era de sucesso das empresas familiares com influência em governos. Viu de perto crises em seu negócio, enfrentou uma feroz disputa familiar e um sequestro.