'Sem saber qual o projeto de vida, é difícil fazer planejamento financeiro', diz aposentado

São Paulo

Com uma carreira de quase 30 anos na IBM, Fernando Lima, 77, tem hoje uma vida financeira confortável, vivendo da renda oriunda da aposentadoria privada e do INSS, bem como do rendimento de suas aplicações financeiras.

Ele afirma que desde pequeno teve contato com o conceito de planejamento financeiro. Nascido no interior paulista, na cidade de Casa Branca, Lima conta que o pai, que era alfaiate, morreu quando ele tinha apenas quatro anos, o que obrigou a mãe, professora de escola primária, a sustentar os dois filhos sozinha sem a ajuda de terceiros até a formação de ambos no curso superior.

"Eu me pergunto como ela conseguiu isso, e certamente foi controlando os gastos e planejando bem as suas finanças."

Dados do IBGE mostram que a expectativa de vida aumentou de 76,8 para 77 anos em 2021, com base nos dados do último Censo, realizado em 2010, e não levou em conta as mortes causadas pela Covid-19 - Catarina Pignato

Formado em letras anglo-americanas pela PUC-Campinas, Lima chegou a dar aulas de português e inglês por alguns anos após formado, mas logo percebeu que a carreira não seria suficiente para alcançar o padrão de vida almejado.

Ele então partiu em busca de novas experiências profissionais, tendo atuado por um ano como despachante operacional de voos na Varig.

Em 1971, quando estava com 24 anos, surgiu a oportunidade de entrar na multinacional de informática IBM, onde ficou até se aposentar, em 1997. Na empresa de tecnologia, acumulou experiência em uma série de áreas, como desenvolvimento de projetos e recursos humanos, inclusive ocupando cargos no exterior, na Alemanha e nos Estados Unidos.

Ao voltar da temporada no exterior, com a mulher sem trabalho, o linguista diz que passou alguns apertos, com gastos acima das receitas. Fazer uma planilha na mão para controlar de maneira apurada o orçamento e reduzir os gastos foi uma estratégia que contribuiu para equilibrar as contas.

"Cortei gastos supérfluos, cortamos os jantares fora de casa, fiquei sem andar de carro por alguns meses, não tinha como gastar com gasolina e não ter dinheiro para a comida."

Ao se aposentar da IBM, Lima optou por abrir a própria empresa, a Fatel Limitada, em que se valia da experiência de quase 30 anos na multinacional para desenvolver projetos para empresas dos mais diferentes segmentos da economia, como a Sky, de TV por assinatura, e a construtora WTorre.

Quando optou por se aposentar de vez, em meados de 2014, Lima diz que tinha uma vida bem estabelecida, morando com a esposa no apartamento que havia comprado anos antes em São Paulo e com a filha formada em administração de empresas pela PUC-SP e trabalhando também na IBM.

Naquele momento, ele entendeu que seria importante ter o auxílio de um profissional que o ajudasse no desenvolvimento de um projeto financeiro para viver com tranquilidade os próximos anos de aposentadoria.

Segundo Lima, ao entrar em contato com o planejador Carlos Castro, da plataforma SuperRico, um ponto que chamou a atenção foi quando o especialista lhe questionou a respeito de qual era o seu projeto de vida.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Ele então se sentou com a mulher e traçou os objetivos à frente, que envolvia manter o padrão de vida alcançado por um horizonte de, ao menos, 20 anos.

Para manter esse padrão, os investimentos de caráter conservador, como fundos DI em grandes bancos e a caderneta de poupança, deram lugar a aplicações com uma expectativa de retorno maior, como fundos de ações e multimercados.

O planejamento traçado por Lima incluiu também salvaguardas para garantir o bem-estar da mulher em caso de sua morte, como um seguro de vida e um plano de saúde contratado por meio da empresa aberta anos antes.

"Se você não souber qual o projeto quer alcançar, é muito difícil fazer um planejamento financeiro", diz Lima.