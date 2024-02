Torcedor fanático, Abilio Diniz ligava para reclamar quando time perdia, diz presidente do São Paulo

São Paulo

São-paulino fanático, o empresário Abilio Diniz costumava ligar para a diretoria do clube, e até para jogadores, para reclamar quando o time perdia.

Diniz morreu neste domingo (18), aos 87 anos. O velório acontece nesta segunda-feira (19) no salão nobre do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbis, na zona oeste da capital paulista.

"Às vezes, quando perdíamos um jogo e eu ia para o vestiário, ele já estava me ligando", disse o presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares, no início da tarde desta segunda-feira (19), em entrevista no Morumbis.

Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, no velório do empresário Abilio Diniz - Bruno Santos/Folhapress

"Eu dizia que não se deve ligar para ninguém quando se perde um jogo, porque quando um time perdeu ninguém tem cabeça, e ele falava que ia telefonar no dia seguinte ao meio-dia, então", brincou Casares.

Diniz, afirmou o dirigente, era uma espécie de conselheiro da presidência do clube e ligava para aconselhar jogadores na hora de renovação de contrato, por exemplo.

O presidente do time contou ter levado a Diniz uma medalha de campeão da Copa do Brasil, após o titulo inédito conquistado no ano passado. E lembrou que o empresário posou junto com os jogadores na tradicional foto de fim de ano em 2023.

O clube pretende conversar com a família do empresário para fomentar um projeto de esportes em nome de Diniz. "O Abilio tinha essa vocação pela saúde, pela mente, pelo corpo. Isso para o esporte vale muito e vamos trabalhar com a marca São Paulo", afirmou.

"Fazer a despedida dele aqui no Morumbi, a casa dele, é o reconhecimento a um esportista, que além de são-paulino, era um otimista que nos deixou um vazio."

O empresário, que impulsionou o Grupo Pão de Açúcar a uma gigante no comércio varejista ao lado do pai, era considerado um dos maiores líderes do mundo corporativo brasileiro.

Ele começou a passar mal durante viagem que fez a Aspen, no Colorado, Estados Unidos, e precisou voltar ao Brasil às pressas em um avião adaptado com uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Diniz estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o final de janeiro.

"É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho", diz a nota divulgada pela família.

A morte acontece um ano e meio depois de Abilio perder seu filho, João Paulo Diniz, aos 58 anos, após um mal súbito. Na época, o empresário disse que a perda foi o golpe mais duro que poderia receber. "Estou sem chão", disse em uma publicação nas redes sociais. "A dor que sinto é inexplicável."

Abilio Diniz construiu um império no varejo. Com o Pão de Açúcar, tornou-se um dos homens mais ricos do país, personificando uma era de sucesso das empresas familiares com influência em governos. Viu de perto crises em seu negócio, enfrentou uma feroz disputa familiar e um sequestro.