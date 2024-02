Veja como devem ser os trens de média velocidade do trajeto SP-Campinas

São Paulo

Os trens que vão fazer conexão entre São Paulo e Campinas só devem entrar em funcionamento em 2031, mas as regras para os modelos e serviços estão definidas desde já.

No edital do chamado TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte, o Governo de São Paulo detalhou as exigências que a concessionária precisará seguir na construção e operação do trem de média velocidade.

Para a frota, deverão ser adquiridos 15 trens, que poderão ser de dois tipos. O primeiro —e mais comum— é o single decker, com 12 carros de no máximo 300 metros de comprimento e capacidade para até 1.100 passageiros sentados.

Trem modelo double-decker (dois andares) fabricado pela chinesa CRRC - Divulgação/CRRC

O segundo é o double decker, de dois andares, com no máximo 150 metros e capacidade para 860 passageiros.

De acordo com o edital, a concessionária ficará responsável por propor o modelo, demonstrando que o tipo de trem atende a todas as exigências de infraestrutura.

Os veículos também precisarão ter tração elétrica e atingir a velocidade máxima requerida, de 140 quilômetros por hora. Com isso, o deslocamento entre São Paulo e Campinas deve ser percorrido em 1h04.

É obrigatório que os carros tenham ar-condicionado e contemplem uma área "multifunções" ampla para permitir o transporte de carga como carrinhos de bebê, bicicletas e malas de viagem. Além disso, deverão ter suportes que permitam fixar pelo menos quatro bicicletas.

Os bancos serão individuais, podendo ser no esquema 3+2. As poltronas terão espaço para esticar as pernas, além de tomada e mesa dobrável.

O governo também determinou que a tarifa máxima para a viagem de São Paulo a Campinas seja de R$ 64. A concessionária vai poder cobrar os R$ 64, mas haverá outras faixas de preço para que se atinja a média de R$ 50.

Os trens de São Paulo a Campinas vão circular numa via exclusiva no trecho Barra Funda-Jundiaí. No entanto, o edital exige que eles tenham capacidade de circular em todas as linhas, vias auxiliares, pátios e estacionamentos da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e das linhas 8 e 9, sem restrições.