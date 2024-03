BYD amplia investimento na Bahia e vai construir prédios para funcionários

São Paulo

A montadora chinesa BYD anunciou nesta segunda (18) a ampliação dos investimentos em Camaçari (BA). O valor passa de R$ 3 bilhões para R$ 5,5 bilhões, um aumento de 83%.

A montadora vai produzir veículos híbridos e elétricos no complexo industrial que pertenceu à Ford. Além da linha de produção, a região vai abrigar cinco prédios residenciais destinados aos funcionários da fábrica. De acordo com a empresa, os empreendimentos ficarão a 3,5 km de distância da fábrica, em uma área de 81 mil metros quadrados. Haverá capacidade para receber 4.230 pessoas.

BYD Dolphin Mini está confirmado para produção em Camaçari (BA) - Divulgação

A montadora projeta a geração de 10 mil empregos no complexo industrial de Camaçari, que tem área total de 4,6 milhões de metros quadrados. A BYD afirma ter pago R$ 287,8 milhões pelo espaço ao Governo da Bahia.

Serão produzidos modelos elétricos, como o hatch Dolphin Mini, e híbridos, a exemplo do SUV Song Plus - que acaba de passar por mudanças de motorização e estilo no mercado chinês.

A Ford havia concluído o processo de reversão de propriedade em dezembro. Desde então, a fábrica que produziu os modelos Fiesta, Ka e Ecosport pertencia ao governo baiano.

A BYD terá acesso a incentivos fiscais no estado. Segundo envolvidos nas negociações, a montadora chinesa só pagará 5% do ICMS à Bahia e ficará livre do Imposto de Renda.

Com o anúncio, os investimentos de montadoras anunciados nos últimos três meses já somam R$ 73,9 bilhões. O maior aporte foi o revelado pelo grupo Stellantis: R$ 30 bilhões entre 2025 e 2030.

"A chegada da BYD mexeu com o mercado e agora várias outras montadoras estão anunciando investimentos para o longo prazo", disse, em nota, Stella Li, CEO da BYD nas Américas. "Importante ressaltar que os nossos R$ 5,5 bilhões serão investidos num curto espaço de tempo. Nós queremos acelerar as obras para logo ter os primeiros carros produzidos na Bahia."

A empresa chinesa pretende lançar as primeiras unidades nacionais entre o fim de 2024 e o início de 2025.