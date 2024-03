Unilever, dona de Kibon e Ben&Jerry's, anuncia cisão da divisão de sorvetes

Londres | Financial Times

A Unilever vai separar seu negócio de sorvetes e cortar 7.500 empregos, enquanto o novo CEO Hein Schumacher tenta cumprir sua promessa de reverter o desempenho do grupo, um dos maiores de bens de consumo do mundo.

Ao anunciar as medidas na terça-feira, a Unilever disse que a divisão de sorvetes, lar de marcas como Wall's, Magnum e Ben & Jerry's e responsável por 16% das vendas totais, seria melhor como um negócio independente.

Ben & Jerry's: divisão de sorvetes tem margens mais baixas do que outras partes do negócio - REUTERS

Schumacher, que desde que assumiu o cargo em julho passado tem enfrentado intensa pressão para reformular a Unilever após vários anos de crescimento fraco, disse que o negócio de sorvetes será provavelmente listado, mas que nenhuma decisão final sobre como ele será separado foi tomada.

O grupo está "aberto a opções" sobre onde o negócio, que está em processo de mudança para um escritório em Amsterdã, poderia ser listado, acrescentou Schumacher. A divisão atualmente opera a partir de Roterdã, ao lado da divisão de alimentos.

A eliminação dos sorvetes deixará a Unilever com quatro frentes, cobrindo beleza e bem-estar, cuidados pessoais, cuidados domésticos e nutrição.

A combinação das operações abrangentes da Unilever - o grupo também produz Marmite, Hellmann's e sabonetes Dove, além de produtos de limpeza Domestos e Cif - e o crescimento lento atraiu o interesse do bilionário ativista Nelson Peltz, que agitou por mudanças.

Junto com o plano para o negócio de sorvetes, a Unilever também disse na terça-feira que aprofundaria as medidas de corte de custos e visava 800 milhões de euros em economias nos próximos três anos.

Aproximadamente 7.500 empregos serão cortados como parte do programa, com a maioria "baseada em escritórios". A Unilever, que emprega cerca de 128.000 pessoas, não disse onde os empregos seriam cortados ou de quais funções.

Fernando Fernández, novo diretor financeiro da Unilever, disse que o grupo está implementando um "programa abrangente de tecnologia" como parte das economias de custos e que a inteligência artificial terá um papel.

Analistas receberam bem a decisão sobre o negócio de sorvetes, que é de longe o maior passo tomado por Schumacher desde que assumiu o cargo de Alan Jope.

Analistas do RBC Capital observaram: "Acreditamos que a separação dos sorvetes faz sentido dada sua taxa de crescimento mais lenta e a falta de sinergias de custos devido à sua cadeia de suprimentos refrigerada."

Leia mais Por que Apple negocia para colocar inteligência artificial do Google no iPhone

As ações da Unilever sobem até 5% nesta terça-feira, elevando a capitalização de mercado da empresa do FTSE 100 para 98 bilhões de libras. No entanto, as ações ainda caem 8% nos últimos cinco anos.

O Barclays estima que o negócio de sorvetes possa valer 17 bilhões de euros e coloca a participação de mercado da Unilever em 20%, tornando-a líder do setor.

No entanto, além da divisão de sorvetes ter margens mais baixas do que outras partes do negócio, a Ben & Jerry's também tem sido problemática para a gestão da Unilever.

Ben & Jerry's, que tem um conselho independente desde que foi adquirida pela empresa anglo-holandesa, tem entrado em conflito repetidamente com a Unilever sobre a posição da marca de sorvetes em relação à política israelense.

Ao justificar a saída do negócio de sorvetes, a Unilever apontou a falta de sobreposição nas cadeias de suprimentos com o restante da empresa e disse que também é mais sazonal. A empresa pretende concluir a separação até o final do próximo ano.

Após a separação do negócio de sorvetes e as economias adicionais de custos, a Unilever terá uma "margem estruturalmente mais alta", disse a empresa.

O ex-CEO da Unilever, Jope, atraiu a ira dos investidores por uma série de erros, mais notavelmente uma oferta fracassada em 2021 pela unidade de saúde do consumidor da GSK e Pfizer.