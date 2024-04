Autuações da Receita batem recorde e chegam a R$ 225 bi no primeiro ano do governo Lula

Brasília

As autuações da Receita Federal bateram recorde em 2023 —primeiro ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5).

No ano passado, foram recolhidos R$ 225,5 bilhões em autos de infração. O montante representa aumenta de 63,6% em relação ao ano anterior. Em 2022, a cifra foi de R$ 136,7 bilhões.

Fachada do prédio da Superintendência da Receita Federal em Brasília - Antonio Molina - 4.jan.2022/Folhapress

Os dados constam do Relatório Anual da Fiscalização, divulgado pela subsecretária de Fiscalização, Andrea Costa Chaves.

"Deposito o aumento à estratégia de 2023 nos temas prioritários com maiores riscos. Estamos muito criteriosos no nosso planejamento em temas relevantes", disse Chaves.

Do total de autuações em 2023, R$ 215,9 bilhões correspondem a empresas —são R$ 175,6 bilhões referentes aos maiores contribuintes (81,3% do valor constituído em pessoas jurídicas). Já os outros R$ 9,7 bilhões se referem a pessoas físicas.

O número reflete a atuação da Receita para aumentar o cerco a irregularidades e fechar brechas tributárias no esforço de elevar a arrecadação federal para cumprir as metas fiscais traçadas pela equipe econômica.

Chaves pondera que os créditos tributários apurados em auto de infração não são necessariamente valores arrecadados. Segundo ela, podem ter ido para contencioso ou sido parcelados.

Segundo Ricardo Moreira, coordenador-geral de Fiscalização, a Receita arrecada no primeiro ano cerca de 5% do valor total de autos de infração lançados pelo Fisco por causa de questionamentos feitos pelos contribuintes nas esferas administrativa e judicial em processos que podem se arrastar por longos períodos.

Entre os maiores lançamentos de autuações por grupos de tributos em 2023, destacam-se IRPJ/CSLL no valor de R$ 128,1 bilhões (59,4%), PIS/Cofins no total de R$ 32,1 bilhões (14,9%) e contribuição previdência na soma de R$ 20,4 bilhões (9,5%).

O Fisco disse que vai acompanhar ao longo deste ano o cumprimento de novas legislações, como as novas regras para JCP (Juros sobre Capital Próprio) e fundos de investimento (de forma a identificar as práticas sobre tributação de fundos fechados).

Promete também dar continuidade ao processo de monitoramento do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) com o envio de comunicados com orientação para a autorregularização dos contribuintes em 2024.