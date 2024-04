Com emprego forte, mercado esfria expectativas para corte de juros nos EUA

Washington | Financial Times

Os investidores reduziram suas apostas em cortes iminentes nas taxas de juros do Federal Reserve depois que dados mostraram que os EUA criaram 303 mil empregos em março, em mais um sinal de um mercado de trabalho robusto e um impulso para a reeleição do presidente Joe Biden.

Os números divulgados na sexta-feira pelo departamento de trabalho dos EUA foram muito mais fortes do que os 200 mil empregos previstos por economistas consultados pela Reuters, e superiores aos de janeiro e fevereiro.

A taxa de desemprego caiu para 3,8%, em comparação com os 3,9% previstos.

Presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva após uma reunião de dois dias do Comitê Federal de Mercado Aberto sobre a política de taxas de juros em Washington, EUA - REUTERS

Os dados surgem enquanto o Fed está considerando quando começar a reduzir as taxas de juros de sua faixa atual entre 5,25% e 5,5%.

Os mercados futuros indicam agora uma probabilidade de cerca de 60% de um primeiro corte de taxa até junho, abaixo dos mais de 70% antes dos dados de sexta-feira.

Os rendimentos dos títulos subiram após a divulgação, à medida que os investidores reduziram as apostas de que o Fed cortaria as taxas de juros três vezes este ano. O rendimento do Tesouro de dois anos, que se move com as expectativas de taxa de juros, subiu, aumentando 0,07 pontos percentuais no dia para 4,71%.

As ações avançaram, com o S&P 500 subindo 1,3% logo após o meio-dia em Nova York, se recuperando de uma queda na quinta-feira que marcou sua maior baixa desde meados de fevereiro.

"O Fed obviamente não cortará as taxas em breve com empregos tão fortes e um índice de preços ao consumidor da próxima semana que provavelmente continuará alto", disse James Knightley, economista-chefe internacional do ING.

O crescimento do emprego foi particularmente forte nos setores de saúde, lazer e hospitalidade, construção e também em empregos no governo. Os salários médios semanais e as horas continuaram a aumentar no mês passado.

A pesquisa domiciliar separada mostrou um aumento de 469 mil pessoas na força de trabalho dos EUA e um aumento na taxa de participação na força de trabalho. Isso também fortalecerá o argumento para o Fed adiar cortes nas taxas, dizem os economistas.

"A notável força do mercado de trabalho dos EUA, a persistência obstinada da inflação e a contínua flexibilização das condições financeiras minam o argumento para cortes iminentes nas taxas de juros", disse Eswar Prasad, professor de economia da Universidade de Cornell.

"O Fed tem o luxo de esperar para flexibilizar a política monetária, mas também está limitado pelas dinâmicas pegajosas da inflação, tornando ainda mais difícil prever o momento ideal para começar a cortar as taxas", acrescentou.