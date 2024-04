Economia forte leva investidores a esperar corte de juros com alcance menor nos EUA

Londres, Washington e Nova York (EUA) | Financial Times

Investidores estão apostando que as taxas de juros dos EUA permanecerão significativamente mais altas do que as próprias estimativas do Federal Reserve até o final de um iminente ciclo de corte de taxas, à medida que os mercados se concentram cada vez mais em que patamar os juros se estabilizarão.

A probabilidade implícita de mercado da taxa de juros de referência do Fed é de cerca de 3,6% a partir de 2027, tornando as previsões dos traders para a chamada taxa terminal muito mais altas do que a estimativa mediana do banco central de 2,6% em sua projeção de "longo prazo".

As apostas dos investidores em taxas de juros mais altas a longo prazo vêm à medida que a força excepcional da economia dos EUA os obrigou a reduzir suas expectativas de cortes extensivos nas taxas de juros este ano.

Desenvolvimentos rápidos em inteligência artificial e planos de alto gasto do governo impulsionaram previsões de que as taxas não cairão tanto quanto previamente previsto.

O presidente do Federal Reserve Bank, Jerome Powell, sai de uma coletiva de imprensa no edifício William McChesney Martin do banco em 20 de março de 2024 em Washington, DC - Getty Images via AFP

"O mercado está pensando que as taxas terminais provavelmente serão mais altas em relação ao Fed e à história recente", disse Guillermo Felices, estrategista global de investimentos da PGIM Fixed Income.

"A coisa chave que o mercado está tentando precificar é a perspectiva de crescimento econômico de longo prazo no contexto da nova história de produtividade que estamos ouvindo falar - impulsionada pela inteligência artificial e pelo potencial de mais gastos fiscais."

Estimativas para a chamada taxa neutra de juros - o nível no qual a economia opera com pleno emprego mantendo a inflação próxima às metas de 2% dos bancos centrais - têm sido foco, já que a maioria dos grandes bancos centrais começou a discutir cortes nas taxas de juros.

A inflação nos EUA foi mais alta do que as previsões dos analistas em janeiro e fevereiro, e a produção manufatureira dos EUA expandiu inesperadamente em março pela primeira vez desde 2022. No mês passado, o Fed elevou sua estimativa para sua taxa de política de longo prazo de 2,5% para 2,6%o.

Loretta Mester, presidente do Fed de Cleveland e membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto, disse na terça-feira que ela aumentou sua própria estimativa de 2,5 por cento para 3 por cento, com base na resiliência da economia dos EUA.

Mesmo assim, o banco central manteve sua previsão de três cortes de 0,25 pontos percentuais nas taxas este ano. O presidente do Fed, Jay Powell, disse que não achava que as leituras recentes de inflação tivessem "realmente mudado a história geral" das pressões de preços diminuindo para 2%.

No entanto, um indicador amplamente observado das expectativas de inflação de longo prazo nos EUA, a taxa de quebra de inflação futura de cinco anos e cinco anos à frente, permaneceu em uma faixa de negociação apertada em cerca de 2,2% nos últimos dois meses. A taxa é a avaliação dos mercados do crescimento anual de preços ao longo da segunda metade da próxima década.

Jan Hatzius, economista-chefe da Goldman Sachs, previu que a taxa terminal dos EUA seria entre 3,25% e 3,5%, e que o Fed tinha "um pouco de viés de status quo".

Embora o Fed tenha elevado as previsões de taxas de longo prazo, ele tem elevado "mais gradualmente do que eu teria previsto", disse Hatzius.

Andrew Balls, diretor de investimentos em renda fixa global da Pimco, disse que o preço de mercado de 3,6% era mais alto do que suas expectativas de taxas terminais.

Ele apontou que as expectativas de mercado podem mudar. Em dezembro, o preço para onde as taxas dos EUA estariam em cinco anos caiu abaixo de 3,2% quando dados encorajadores de inflação desencadearam uma enxurrada de apostas de que o Fed começaria a cortar as taxas mais cedo do que o previsto.

"Na maior parte, achamos que muitos dos fatores que impulsionam as baixas taxas de juros de equilíbrio permanecem em vigor", disse ele.Assim como nos EUA, os mercados estão precificando que a taxa de juros do Banco da Inglaterra se estabilizará entre 3,25% e 3,5%, significativamente mais alta do que menos de 1% na década anterior à pandemia de coronavírus.

A precificação para o Banco Central Europeu, que tem uma taxa de referência de 4% e foi negativa entre 2014 e 2019, está entre 2% e 2,25% de 2027 a 2029 — em linha com as expectativas de mercado para a inflação de longo prazo, implicando expectativas de pouco ou nenhum crescimento.

Ao contrário do Fed, o BoE e o BCE não publicam previsões para as taxas de juros de longo prazo. As expectativas de inflação de longo prazo implícitas no mercado nos três bancos centrais permaneceram amplamente ancoradas nos últimos dois anos entre 2% e 2,6%.

Holger Schmieding, economista do Berenberg, disse que a inflação europeia está "estruturalmente mais alta do que no passado" e o impacto da mudança demográfica — maiores demandas salariais e menos trabalhadores — e o custo contínuo da proteção climática, gastos com defesa e a reestruturação das cadeias de suprimentos estão todos contribuindo para a inflação.

"Uma taxa de inflação subjacente mais alta significa que a taxa nominal do banco central precisa ser mais alta", disse ele.

Felices da PGIM espera que as taxas se estabilizem mais baixas na Europa do que nos EUA devido ao seu crescimento "anêmico". "A grande questão é se a precificação para o Reino Unido está correta... A história da produtividade tem sido desanimadora... o Reino Unido pode gerar crescimento de forma sustentável em torno de 1%?"