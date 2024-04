Lula cobra negociação com servidores antes que governo receba greve 'de presente'

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou nesta quarta-feira (10) que a ministra Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) está "fervilhando de problemas", por suas negociações com servidores públicos, que vêm pressionando por reajustes salariais. O petista, porém, defendeu o direito à greve: "Não tenho moral para falar contra greve, nasci das greves", disse.

A fala se deu ao cumprimentar a titular da pasta, além de outros ministros que estavam na plateia da cerimônia de lançamento do Minha Casa, Minha Vida Entidades e Rural, no Palácio do Planalto.

O presidente Lula e a ministra Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) em evento em fevereiro - Evaristo Sá - 26.fev.2024/AFP

"Ela [Esther] está fervilhando de problemas. Acho até que não devia ter deixado ela vir para cá, devia ficar negociando antes que a gente receba de presente as greves", disse, arrancando risos da plateia.

"A gente pode até não gostar, mas [greves] são direito democrático dos trabalhadores. Não tenho moral para falar contra greve, nasci das greves. Então sou obrigado a reconhecer".

Nesta manhã, Esther Dweck chegou a convocar uma reunião da JEO (Junta de Execução Orçamentária) para discutir no Planalto reajuste. O encontro, contudo, não ocorreu, porque Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda) foram chamados para uma reunião com Lula.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Pouco antes do evento no Planalto, Haddad afirmou na Fazenda a jornalistas que a reunião da JEO foi convocada a pedido da ministra com o objetivo de verificar o espaço orçamentário para atender às demandas da pasta referentes ao funcionalismo público, investimento e inovação.

"Tem três cenários que ela [Dweck] nos apresentou, e ela vai mandar para a gente a memória de cálculo para nós trabalharmos e devolvermos para a Casa Civil ainda hoje [quarta]", disse Haddad. A reunião deve acontecer ainda nesta quarta.

O programa da cerimônia nesta quarta foi lançado no ano passado e o governo anuncia nesta quarta 2.105 propostas aprovadas para o MCMV Rural e 443 para o Entidades. O investimento previsto é de R$ 11,6 bilhões para atender mais de 440 mil pessoas em áreas urbanas e rurais.

Serão atendidos, neste programa, famílias de movimentos de luta por moradia, quilombolas e indígenas. A cerimônia contou a presença de grupos de movimentos sociais, que fazem parte da base do presidente Lula.

GREVES

Funcionários dos institutos federais cruzaram os braços no começo do mês e prometem paralisar até mesmo programas sociais executados pelas instituições. Professores do ensino superior, por sua vez, aprovaram indicativo de greve a partir de 15 de abril. Técnicos das universidades já estão em greve desde 11 de março.

O Fonasefe (Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais) convocou para 17 de abril uma marcha nacional em Brasília.

Outras carreiras fazem paralisações pontuais, atuam em "operação-padrão" (rotina de maior burocracia, com impacto negativo no tempo dos serviços) ou promovem ações de mobilização. A lista inclui servidores do Banco Central, do Tesouro Nacional, da Receita Federal, da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), analistas de comércio exterior e membros de carreiras ambientais (como ICMBio e Ibama).

O Ministério da Gestão e Inovação conta com a liberação de um crédito extra de até R$ 15 bilhões a partir de 22 de maio para conseguir aplacar as demandas do funcionalismo. Por isso, as conversas tinham esfriado, e havia uma expectativa de retomá-las entre o fim de maio e o início de junho.