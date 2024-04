Sigma vai investir US$ 100 milhões para dobrar produção de lítio no Brasil

Reuters

A Sigma Lithium anunciou nesta segunda-feira (1) uma decisão de investimento para adicionar uma segunda linha de produção em sua unidade industrial Greentech no Brasil, com o objetivo de quase dobrar a produção de lítio. O anúncio fez com que suas ações subissem 6% nas negociações desta manhã.

A Sigma, sediada em Vancouver, Canadá, que minera e processa lítio no Brasil, planeja aumentar a produção para 520.000 toneladas por ano até 2025, em comparação com a produção atual de 270.000 toneladas.

Trabalhadores da Sigma Lithium são vistos na mina Grota do Cirilo em Itinga, no estado de Minas Gerais, Brasil - REUTERS

A empresa disse que o investimento para a fase 2 deve ser de US$ 100 milhões. Ela espera colocar a fábrica em funcionamento até o final do ano de 2024, com a primeira produção prevista para o primeiro trimestre de 2025.

A empresa, que recentemente passou por mudanças na administração e está buscando contratos com fabricantes de automóveis e grandes participantes do setor de baterias, obteve uma licença ambiental estadual no final de janeiro para instalar e operar a nova fábrica.