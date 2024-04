Vale analisa cinco consultorias para fazer a escolha de novo presidente

São Paulo

A diretoria da Vale escolherá nas próximas semanas a consultoria que trabalhará para formar uma lista tríplice de nomes para assumir o cargo de presidente da mineradora, segundo fontes consultadas pela Folha.

Estão no páreo cinco empresas globais da área de recrutamento, segundo fontes que acompanham o processo: Egon Zehnder, Heidrick & Struggles, Korn Ferry, Russel Reynolds e Spencer Stuart.

Pelo cronograma definido, a consultoria deve ser contratada até 30 de junho e, ao final de setembro, precisa entregar para a Vale os nomes dos três candidatos para substituir o atual CEO da mineradora, Eduardo Bartolomeo.

Os candidatos serão avaliados pelo conselho de administração, e o novo presidente precisa ser definido até 30 de outubro. A contração deverá ocorrer até 30 de novembro.

No início do mês passado, o conselho de uma das maiores companhias da Bolsa brasileira decidiu que Bartolomeo não será reconduzido ao cargo, mas prorrogou o seu mandato —que se encerraria em maio— para até o fim deste ano. A extensão do prazo teve como objetivo proporcionar tempo hábil para a escolha do novo nome.

A decisão ocorreu após meses de divisão entre os membros do conselho da Vale sobre o destino de Bartolomeo. O processo ficou mais tenso por ter sido acompanhado de uma disputa interna sobre a seleção do substituto e sofrer pressão política, com interferência do governo federal no comando da mineradora.

Executivos que acompanharam o embate contaram que houve articulação para colocar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na presidência ou no conselho da companhia, com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O clima esquentou quando, diante da resistência de parte do conselho em ceder à intervenção, o presidente Lula fez duras críticas à Vale, que foram recebidas como ameaças contra a companhia.

"A Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil, não pode pensar que ela pode mais do que o Brasil. Então o que nós queremos é o seguinte: empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro. É isso que nós queremos", afirmou o presidente no fim de fevereiro.

O mercado ainda teme que o governo crie dificuldades contra a Vale caso não consiga emplacar um nome para o comando da mineradora.

Nos bastidores, fontes falam "em cartas marcadas" para a seleção do futuro executivo e que a contratação de uma consultoria seria mais "para inglês ver".

Normalmente, consultorias de recrutamento, conhecidas como headhunters, são contratadas pelas empresas para atrair os melhores líderes do mercado. No atual momento da Vale, em que há inúmeros interesses em jogo e um racha no conselho de administração, o processo de seleção do CEO se torna bem mais complexo.

COMO FUNCIONA O TRABALHO DAS HEADHUNTERS

Henrique Gamba, sócio da Kinp Group, consultoria que faz esse tipo de trabalho, elenca que, no processo de escolha dos candidatos estão cinco etapas.

Primeiro, a headhunter mapeia o mercado para encontrar os executivos que se encaixam mais precisamente nas características da pessoa procurada pela empresa.

Em segundo lugar, entra em contato com os candidatos para "apresentar o projeto a ele, despertar seu interesse, identificar quem está de fato interessado e promover a posição para esse executivo", diz.

Após essas duas etapas, a consultoria apresenta os nomes para a companhia e explica como chegou aos candidatos.

Em quarto lugar, ela trabalha em conjunto com a empresa para tornar a oferta ao candidato atrativa, inclusive apresentando propostas de salários.

"O cliente sempre nos fornece uma ideia ou uma referência do orçamento disponível para a remuneração da posição em questão. Utilizamos essa informação para sondar o mercado, buscando entender quais candidatos se alinham não apenas às competências requeridas mas também às expectativas salariais", diz.

Por último, a headhunter gerencia a chegada do executivo escolhido à empresa e todo o processo de integração.