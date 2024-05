Lucro da Sabesp sobe 10% no 1º trimestre, para R$ 823 milhões

São Paulo | Reuters

A Sabesp apurou, nesta quinta (9), alta de 10,2% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período em 2023, para R$ 823 milhões, um resultado abaixo do esperado por analistas com base em dados da LSEG.

Estimativas compiladas pela LSEG apontavam para um lucro de R$ 1,04 bilhão.

Estação de tratamento de água da Sabesp, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. - Gabriel Cabral - 26.jul.19/Folhapress

O lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia de saneamento cresceu 19,4%, para 2,43 bilhões de reais, de acordo com relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

"Como consequência, a margem Ebitda atingiu 37% ante 35,7% no primeiro trimestre e a margem Ebitda ajustada [sem receita de construção] atingiu 46,5% ante 45,0%", afirmou a companhia.

A receita operacional líquida, que considera a receita de construção, somou R$ 6,56 bilhões, alta de 15,1% ano a ano, enquanto a receita operacional bruta relacionada à prestação de serviços de saneamento, que desconsidera a receita de construção, atingiu R$ 5,66 bilhões de reais, variação positiva de 15,3%.