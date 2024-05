Londres | Financial Times

Pedalando do trabalho para casa esta semana, passei pelo pub The Artillery Arms ao lado de Bunhill Fields, o cemitério onde os escritores John Bunyan, Daniel Defoe e William Blake estão enterrados. Era uma noite ensolarada perto de Londres e os clientes estavam em pé junto às grades, bebendo pints de cerveja.

Foi uma cena britânica característica, tão evocativa à sua maneira quanto as palavras do poema "Jerusalém" de Blake, transformado em um hino patriótico por William Parry em 1916.

Qualquer visão da "terra verde e agradável da Inglaterra" deve incluir as tavernas e cervejarias que formavam o coração das cidades e vilarejos, com uma longa história que remonta aos tempos romanos e anglo-saxões.

Símbolo da Inglaterra, os pubs se recuperam após crise e custos elevados - Lucas Seixas/Folhapress - 16.dez.2022

Muitos acabaram no cemitério financeiro nos últimos anos. Havia mais pubs no início do século 18 do que agora, atendendo a menos de um décimo da população.

Os bloqueios da pandemia, seguidos por uma severa inflação nos custos de bebida, comida e energia, mataram outros: mais de 500 fecharam no ano passado após o término do apoio financeiro.

Portanto, foi uma surpresa agradável ouvir esta semana que alguns estão seguindo o exemplo de "Jerusalém" e reagindo.

A Heineken, que possui 2.400 pubs no Reino Unido por meio de sua divisão Star Pubs & Bars, está reabrindo 62 que fecharam nos últimos anos e investindo 40 milhões de libras (R$ 258 milhões) nisso e em outras reformas, como melhorar jardins e expandir cozinhas.

A JD Wetherspoon, a franquia fundada por Tim Martin, afirma que as vendas estão em "recuperação constante".

Os formadores de opinião estão bebendo mais vinho e o refil gratuito de café "deve ter sido responsável por exibições espontâneas de breakdance entre os clientes aposentados", disse Martin. Ele estava brincando, mas o clima melhorou.

Seria preciso estar intoxicado para acreditar que uma recuperação cíclica, acelerada pelo clima mais quente e pela perspectiva de bebedores lotando os pubs para assistir à Eurocopa a partir de junho, representa uma reversão da história.

Após o que Richard Bradley, diretor da consultoria Frontier Economics, chama de "alguns anos chocantes", o sentimento principal é de alívio. Mas isso reforça algo provado ao longo dos séculos: os pubs são adaptáveis.

O pub vitoriano mítico Moon Under Water elogiado por George Orwell, no qual "as garçonetes conhecem a maioria de seus clientes pelo nome", era diferente das tavernas medievais e um Wetherspoons é algo completamente diferente.

Pubs são familiares, mas não imutáveis.

Dado que antecedem a Revolução Industrial que alarmou Blake e estavam por aí antes das catedrais, eles precisaram ser.

Pubs são flexíveis por natureza: o nome apenas denota um lugar para beber cerveja em companhia. Eles passaram por muitos tempos difíceis, mas evoluíram com a sociedade.

"É difícil ganhar dinheiro apenas servindo bebidas em um bar, do jeito que costumávamos fazer no passado", disse-me David McDowall, CEO do maior grupo de pubs do Reino Unido, Stonegate, esta semana.

Stonegate enfrenta desafios financeiros —precisa refinanciar 2,2 bilhões de libras em dívidas que vencem no próximo ano— mas ele está "cautelosamente otimista" sobre o comércio.

Mesmo antes desta semana, o fluxo de falências de pubs não contava toda a história. Por trás disso, há outra história, de pubs menores sendo fechados e negócios se consolidando em grandes estabelecimentos.

O Wetherspoon tem 137 pubs a menos do que em 2015, mas as vendas em cada um deles são muito maiores. Os pubs se tornaram mais lucrativos à medida que mudaram.

"Quando você perder suas estalagens, afogue-se em sua própria solidão, pois terá perdido o último pedaço da Inglaterra", alertou certa vez o escritor franco-britânico Hilaire Belloc. Esse risco diminuiu.