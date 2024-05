Tráfego no Canal do Panamá se recupera da seca causada pelo El Niño, aponta estudo

Financial Times

O tráfego de navios no Canal do Panamá começou a aumentar após uma certa melhora na seca, que cientistas internacionais afirmam ter sido causada pela baixa precipitação ligada ao fenômeno natural do clima El Niño, e não às mudanças climáticas.

Os níveis de água permanecem muito abaixo do normal, no entanto, após as condições secas que deixaram as embarcações incapazes de navegar no canal e causaram enormes interrupções nas cadeias de abastecimento globais.

Em abril, a chegada de navios no canal atingiu 739, em comparação com 1026 no ano anterior. Isso se compara a um mínimo de 692 em fevereiro, de acordo com dados do Marine Traffic, após mais de seis meses de interrupção.

Navios de carga transitam pelo Canal do Panamá rumo ao Oceano Atlântico - Reuters/Daniel Becerril

Os níveis de água no Lago Gatún —reservatório alimentado pela chuva usado pelo canal— atingiram níveis recordes em junho do ano passado e permaneceram assim até meados de março deste ano.

A Autoridade do Canal do Panamá foi forçada a restringir a passagem pelo canal, e os navios ficaram em fila por semanas para transitar.

O país é geralmente um dos mais chuvosos do mundo. Na próxima estação chuvosa de maio a dezembro, é esperado que o nível da água do canal suba mais de 2 metros.

Mas no ano passado o El Niño, que envolve o aquecimento da superfície do Oceano Pacífico, causou uma precipitação muito baixa, de acordo com um estudo divulgado esta semana pelo grupo de cientistas World Weather Attribution que examinam padrões climáticos extremos.

A precipitação anual em 2023 foi cerca de um quarto menor em comparação com os níveis normais, e os pesquisadores disseram que foi o terceiro ano mais seco do Panamá. já registrado

O El Niño dobrou a probabilidade da baixa precipitação em 2023, descobriram os pesquisadores, após examinar registros meteorológicos e simular cenários climáticos. Foi o efeito do El Niño responsável pela menor precipitação, e não a atmosfera mais quente causada pelos gases de efeito estufa, concluíram.

A escassez de água para a comunidade no Panamá foi menos severa do que nas secas anteriores, disse Maja Vahlberg, consultora de risco no Centro Climático da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

"As restrições ao transporte pelo canal garantiram que o Lago Gatún não caísse para níveis perigosos, e as pessoas no Panamá não enfrentaram escassez de água como em 2015 e 2016", disse ela. Esses anos também envolveram o El Niño, assim como o segundo pior ano registrado em 1997 e 1998.

Os cientistas do WWA alertaram que as autoridades podem, no futuro, ser forçadas a restringir novamente o transporte para garantir o abastecimento de água potável, especialmente em anos de El Niño.

O reservatório do Lago Gatún enfrenta pressão contínua do aumento do transporte pelo canal, que foi ampliado nos últimos anos, bem como de sua população em crescimento, disseram os cientistas por trás do estudo do WWA.

O frete de mercadorias a granel seco, geralmente de menor valor do que outras commodities, caiu acentuadamente durante a seca, disse Ishan Bhanu, analista líder de commodities agrícolas na Kpler, à medida que os atrasos levantaram preocupações sobre custos mais altos.

As ofertas para transitar pelo canal atingiram níveis recordes em resposta às condições de seca. Um recorde de US$ 4 milhões (R$ 20,28 milhões, na cotação atual) foi pago por navios para furar a fila no pior momento do ano passado.

"Porque [a carga a granel seca] é a mais barata do lote, taxas de travessia mais altas através do Panamá se traduzem em frete mais alto por tonelada de carga", disse Bhanu. "Os transportadores de carga a granel seca preferiam seguir uma rota mais longa do que pagar um preço muito mais alto por tonelada de carga de baixo valor".

Seguir a rota mais longa, que adiciona milhares de quilômetros à viagem, por sua vez, causa um maior impacto ambiental devido a mais emissões.

Uma viagem típica de Xangai para Nova York ao redor do Estreito de Magalhães, na ponta sul da América do Sul, em vez de passar pelo Canal do Panamá, levaria 23,5 dias a mais, ou 6.239 milhas náuticas (11.555 km) a mais, de acordo com dados do MarineTraffic.

A rota mais longa geraria um adicional de 1.812 toneladas de dióxido de carbono, de acordo com o MarineTraffic.