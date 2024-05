Venda e produção de veículos sobem dois dígitos em abril, diz Anfavea

São Paulo | Reuters

A produção e licenciamento de veículos em abril tiveram forte alta ante março, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (8) pela associação de montadoras, Anfavea.

O volume produzido de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus somou 222,1 mil, um aumento de 13,5% na base mensal e uma expansão de 24,2% ante abril de 2023, ajudando a elevar o total montado no quadrimestre para 760,1 mil veículos, 6,3% mais que um ano antes.

Já as vendas tiveram incremento mensal de 17,6%, para 220,8 mil unidades, um desempenho que também representa um crescimento anual de 37,4%, segundo os dados da entidade.

Ford apresenta Mustang Mach-e, utilitário esportivo 100% elétrico, durante evento da Anfavea em Brasília em junho de 2023. - Eduardo Sodré/Folhapress

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o volume de veículos emplacados no Brasil cresceu 16,3%, acima da projeção da entidade para todo o ano de 2024, de alta de 7%.

No início de abril, as vendas de veículos novos já tinham sido as melhores para o mês desde 2014. Para as montadoras, o desempenho é um indicativo de tendência de recuperação do mercado interno auxiliado pela queda de juros, embora as exportações sigam enfrentando fraqueza.

No primeiro trimestre, as vendas de veículos novos cresceram 9,1%, para 514,6 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo a Anfavea.