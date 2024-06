Cédulas com a imagem do rei Charles 3º entram em circulação no Reino Unido

Londres | AFP

As cédulas com a imagem do rei Charles 3º entram em circulação nesta quarta-feira (5) no Reino Unido para substituir gradualmente as notas com a imagem da mãe Elizabeth 2ª, que faleceu em setembro de 2022.

A imagem do rei aparecerá nas novas cédulas de 5, 10, 20 e 50 libras, similares às notas atuais, informou o Banco da Inglaterra em um comunicado.

Charles, que se tornou rei depois do falecimento da mãe em 2022, se tornará o segundo monarca a aparecer nas cédulas do Banco da Inglaterra - Daniel Leal/AFP

As novas cédulas de polímero, que substituíram gradualmente o papel-moeda no Reino Unido a partir de 2016, circularão ao mesmo tempo que as notas que apresentam o retrato da rainha Elizabeth 2ª.

Com isso, Charles se tornará o segundo monarca a aparecer nas cédulas do Banco da Inglaterra.

As notas serão impressas de maneira gradual para "substituir as que estão desgastadas", explica o comunicado, para "minimizar o impacto ambiental e financeiro" da mudança de monarca.

As novas cédulas entram na economia assim como as moedas com a imagem de Charles 3º, que entraram em circulação em dezembro de 2022, poucos meses após a morte da mãe.