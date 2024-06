Golpe do BPC frauda benefício do INSS depois de roubar dados de idosos; entenda

Um novo golpe contra segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) utiliza o BPC (Benefício de Prestação Continuada) para roubar dados dos cidadãos e conseguir a concessão fraudulenta de benefícios.

O BPC é uma renda assistencial no valor de um salário mínimo, hoje em R$ 1.412, pago a idosos a partir dos 65 anos e pessoas com deficiência que sejam de baixa renda. Para receber, não precisa ter contribuído com a Previdência Social.

O golpe foi denunciado por um servidor do serviço social no Rio de Janeiro. Segundo ele, falsários enviaram mensagens de SMS e WhatsApp a idosos informando que já podiam ter acesso ao benefício.

Os cidadãos abordados, no entanto, não deram entrada no pedido nem teriam esse direito.

Na mensagem enviada aos trabalhadores, os criminosos estabelecem dia, hora e local para que o segurado faça o pagamento de um boleto de cobrança pelo "serviço" que teria sido prestado por eles.

O golpista pede ainda que sejam enviadas cópias de documentos pessoais para que a liberação da renda possa ser feita. A lista de documentação exigida incluiu CPF e RG, por exemplo.

Com esses dados em mãos, é possível se cadastrar como procurador e receber a renda de quem esperava pelo benefício ou ainda fazer um pedido ao INSS e ter a concessão, caso a vítima tenha direito.

Em seu site, o INSS divulgou a mensagem que está sendo enviada pelos golpistas. Veja abaixo o que os criminosos dizem, na tentativa de convencer os idosos a passar a documentação pessoal.

Prezado(a) FULANO DE TAL, tudo bem?

Sou sicrano representante do financeiro da NOME DA EMPRESA.

O seu benefício está liberado para recebimento no dia (02.07.2024 às 09:30).

Necessito que compareça ao banco na data e horário acima com os seguintes documentos:



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

- RG

- CPF

- Comprovante de residência

ENDEREÇO DO BANCO

Banco: ITAÚ

Endereço: XXXXXX, Nº X - Campos dos Goytacazes - RJ

DADOS FINANCEIROS

Valor liberado pelo INSS: R$ 895,00

Valor do escritório: R$ 423,60

BOLETO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO

Será encaminhado um boleto após todas as confirmações.

PEÇO QUE LEIA TUDO COM ATENÇÃO E ME CONFIRME SE ESTÁ TUDO CERTO, PARA QUE EU POSSA GERAR O BOLETO. QUALQUER DÚVIDA ESTOU À DISPOSIÇÃO. RESPONDEREI DE VOLTA ASSIM QUE POSSÍVEL.