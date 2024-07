Ações da empresa de mídia de Trump disparam 67% no pré-mercado nos EUA

Nova York | Bloomberg

As ações da empresa de mídia de Donald Trump dispararam no pré-mercado desta segunda-feira (15) após o ex-presidente dos Estados Unidos ser vítima de um atentado no último sábado (13).

Os papéis da Trump Media & Technology Group Corp. subiram 67% nesta manhã de segunda, alcançando cerca de US$ 50 por ação nas negociações pré-mercado.

Donald Trump ergue o punho para apoiadores após ser baleado em atentado na Pensilvânia - Brendan McDermid/Reuters

A valorização ajuda a recuperar as perdas sofridas desde o final de maio, quando as ações caíram 37% no período em que Trump foi condenado por falsificar registros empresariais para encobrir pagamentos feitos à atriz pornô Stormy Daniels. A sentença deve ser divulgada em setembro.

As ações têm sido voláteis desde sua estreia em março, à medida que os investidores respondem às chances oscilantes de Trump e do presidente Joe Biden de vencer a corrida presidencial.

Porém, segundo dados do PredictIt, as chances de vitória de Trump aumentaram após o ataque no sábado, quando Trump foi baleado durante comício na Pensilvânia. Ele saiu do local com um ferimento na orelha e sua foto com o punho em riste e sangue no rosto, acenando para os apoiadores, foi um dos principais assuntos nas redes sociais.

A Trump Media possui a plataforma de mídia social Truth Social, lançada após a proibição de Trump nos principais sites após a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

O ex-presidente detém uma participação majoritária na empresa, juntamente com insiders e membros da administração, enquanto as ações restantes são amplamente detidas por investidores de varejo.